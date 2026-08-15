Travail.Suisse: «Il rifiuto del pacchetto di accordi con l'UE resta un'opzione»

Martedì la Commissione dell'economia del Consiglio degli Stati (WAK-S) aveva proposto di attuare il pacchetto senza una protezione supplementare contro il licenziamento per le rappresentanze del personale. Ha inoltre respinto la richiesta dell'UE di una nuova regolamentazione della cauzione e si è espressa contro una responsabilità rafforzata per i subappaltatori. Le sue decisioni sono state criticate sia dalla sinistra sia dall'associazione dei datori di lavoro.

Secondo Wüthrich, le parti sociali e il Consiglio federale hanno lavorato a lungo per raggiungere il compromesso. Le 14 misure, ha spiegato, permetterebbero di modernizzare la protezione dei salari. Per il presidente di Travail.Suisse è importante mantenere buoni rapporti con l'UE, ma il prezzo non dovrebbe essere pagato dai lavoratori.