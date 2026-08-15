Due incidenti sull'A16 nel Giura bernese: undici feriti, due gravi
Sei auto coinvolte in due tamponamenti avvenuti a pochi minuti di distanza. Tra i feriti gravi anche un minorenne
LA HEUTTE - Undici persone sono rimaste ferite venerdì sera in due incidenti avvenuti a pochi minuti di distanza sull'autostrada A16 "Transjurane", nel Giura bernese. Due di loro hanno riportato ferite gravi. In entrambi gli episodi sono state coinvolte tre automobili.
Secondo quanto comunicato sabato dalla Polizia cantonale bernese, nel primo incidente tre vetture stavano viaggiando da Biel in direzione di Sonceboz. Poco dopo l'uscita dal tunnel di La Heutte, l'auto in coda ha urtato quella che la precedeva, che a sua volta è finita contro il veicolo davanti. Cinque persone sono rimaste ferite in modo lieve o di media gravità.
Nel secondo incidente, il conducente dell'ultima vettura ha frenato quando l'auto davanti a lui ha rallentato, tentando di evitare l'impatto. La collisione è però avvenuta ugualmente e il veicolo centrale è stato spinto contro quello che lo precedeva. Il conducente dell'auto centrale è rimasto gravemente ferito, mentre la sua passeggera ha riportato ferite. Entrambi sono stati trasportati in ospedale. Nell'auto più avanti un minorenne ha subito gravi ferite ed è stato elitrasportato in ospedale dalla Rega.
Dopo i due incidenti, l'A16 in direzione del Canton Giura è rimasta completamente chiusa tra l'uscita La Heutte-Péry e Sonceboz per diverse ore, fino a notte inoltrata. Da Biel si sono formate notevoli code e si sono registrati ritardi.
La Polizia cantonale bernese sta accertando le cause e le circostanze esatte dei due incidenti. Le indagini dovranno inoltre chiarire se esista un collegamento tra i due episodi.