Due incidenti sull'A16 nel Giura bernese: undici feriti, due gravi

Nel secondo incidente, il conducente dell'ultima vettura ha frenato quando l'auto davanti a lui ha rallentato, tentando di evitare l'impatto. La collisione è però avvenuta ugualmente e il veicolo centrale è stato spinto contro quello che lo precedeva. Il conducente dell'auto centrale è rimasto gravemente ferito, mentre la sua passeggera ha riportato ferite. Entrambi sono stati trasportati in ospedale. Nell'auto più avanti un minorenne ha subito gravi ferite ed è stato elitrasportato in ospedale dalla Rega.

Dopo i due incidenti, l'A16 in direzione del Canton Giura è rimasta completamente chiusa tra l'uscita La Heutte-Péry e Sonceboz per diverse ore, fino a notte inoltrata. Da Biel si sono formate notevoli code e si sono registrati ritardi.