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Più escursionisti, più missioni di soccorso

Fino a metà agosto la Rega ha registrato 39 trasporti di pazienti in più rispetto al 2025. Il bel tempo potrebbe aver favorito l'aumento degli interventi
Più escursionisti, più missioni di soccorso
TIO.CH/DAVIDE GIORDANO
Fonte Ats
elaborata da Redazione
Più escursionisti, più missioni di soccorso
Fino a metà agosto la Rega ha registrato 39 trasporti di pazienti in più rispetto al 2025. Il bel tempo potrebbe aver favorito l'aumento degli interventi

BERNA - Dall'inizio dell'anno fino a metà agosto la Rega è intervenuta in 323 missioni per incidenti in montagna, con 39 trasporti di pazienti in più rispetto allo stesso periodo del 2025. Tra le possibili ragioni figura il bel tempo, che ha attirato molte persone verso escursioni in alta quota e arrampicate.

Il portavoce della Rega Mathias Gehrig non ha fornito dettagli sulle cause degli incidenti. Ha tuttavia spiegato a Keystone-SDA che il numero di interventi degli elicotteri risente delle condizioni meteorologiche, delle attività nel tempo libero e dei flussi turistici. Con il bel tempo durante vacanze e fine settimana più persone frequentano la natura, aumentando di conseguenza anche il numero degli incidenti.

Il Club Alpino Svizzero (SAC) non dispone ancora di dati aggiornati per il 2026. Nel 2025 quasi 4000 persone impegnate in attività di montagna in Svizzera hanno dovuto essere evacuate dal soccorso alpino, circa l'11% in più rispetto alla media del periodo 2020-2024. Negli sport di montagna classici sono morte 98 persone, il dato più basso degli ultimi dieci anni.

Una forte frequentazione delle montagne potrebbe caratterizzare anche quest'anno. Fino alla fine di luglio le ferrovie di montagna svizzere hanno registrato un aumento del 7% degli ingressi rispetto all'anno precedente, favorito dalle eccellenti condizioni meteorologiche e dal caldo.

Le condizioni in alta montagna sono però diventate in parte più difficili a causa dell'inverno povero di neve, della primavera molto calda e delle ripetute ondate di calore estive. Secondo il SAC, molti ghiacciai sono già fortemente scoperti e il disgelo del permafrost può inoltre aumentare il pericolo di caduta massi e rendere instabili alcuni tratti di terreno.

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