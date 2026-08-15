Più escursionisti, più missioni di soccorso

Le condizioni in alta montagna sono però diventate in parte più difficili a causa dell'inverno povero di neve, della primavera molto calda e delle ripetute ondate di calore estive. Secondo il SAC, molti ghiacciai sono già fortemente scoperti e il disgelo del permafrost può inoltre aumentare il pericolo di caduta massi e rendere instabili alcuni tratti di terreno.