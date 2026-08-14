Deragliamento nel San Gottardo, l'Europa inasprisce le norme

Hostettler ha annunciato che Berna adotterà le nuove norme, contenute nel quinto rapporto dell'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie (ERA) sul deragliamento nel San Gottardo, pubblicato la settimana scorsa. Tuttavia, si aspetta che l'industria implementi le modifiche immediatamente e non solo a partire dal 2028 come previsto.

Sollecitato da Keystone-ATS, l'UFT ha fatto sapere che è attualmente impegnato a chiarire come rendere tali prescrizioni vincolanti in Svizzera. Stando all'ufficio federale, le norme sono delle raccomandazioni e la loro attuazione «spetta alle autorità di vigilanza dei singoli Paesi».