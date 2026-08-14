Inverno amaro per gli amanti della fondue chinoise: aumenterà il prezzo della carne. Colpa del caldo
L'allarme arriva da uno dei più grandi distributori di carne in Svizzera: la siccità farà diminuire la produzione di carne. Sarà sempre più rara e costosa.
BERNA - Preparatevi a sborsare più del dovuto se a Natale vorrete mangiare la fondue chinoise. Il prezzo della carne subirà molto probabilmente un aumento nei prossimi mesi autunnali e invernali. Il caldo estremo di questa estate e la siccità stanno avendo conseguenze dirette anche sul mercato svizzero della carne. L'allarme è stato lanciato da Marco Tschanz, che da due anni guida il colosso Bell, la più importante azienda svizzera di macellazione e distribuzione della carne. In un'intervista rilasciata al TagesAnzeiger, Marco Tschanz ha spiegato che la combinazione tra caldo, siccità e carenza di mangimi «determinerà nel breve periodo un aumento dell'offerta, ma in seguito si verificherà un'inevitabile carenza, perché mancheranno gli animali. E questo farà salire il prezzo».
Tschanz ha aggiunto che normalmente gli animali scendono dagli alpeggi a settembre e alcuni vengono poi macellati. «Quest'anno, proprio perché mancano acqua e mangime, gli animali scendono già ad agosto. Gli allevatori, inoltre, stanno già utilizzando parte delle scorte di mangime destinate all'inverno e saranno quindi costretti a ridurre il numero di capi nei mesi successivi. Ciò significa che la loro carne arriva ora sul mercato e che da settembre l'offerta diventerà scarsa».
Bell si sta organizzando e in questi mesi sta aumentando le scorte. «Ora congeliamo prima la carne che, per esempio, a Natale potrà essere utilizzata per la fondue chinoise. Lo facciamo ogni anno, perché altrimenti durante le festività non avremmo abbastanza filetti di manzo e costolette». Il problema è destinato ad aggravarsi ulteriormente sul lungo periodo, dato che molte aziende agricole svizzere stanno scomparendo. Secondo Tschanz «la crescente diffusione delle epizoozie incide negativamente sul numero di animali. Già oggi dobbiamo importare sempre più carne bovina dall'Austria, dalla Germania e dal Sud America».
Come detto la riduzione dell'offerta di carne comporterà un aumento dei prezzi. Bell, spiega il suo responsabile, trasferisce le variazioni in entrambe le direzioni: quando i prezzi della carne suina erano bassi, l'azienda li ha ridotti; ora che i prezzi alla produzione stanno risalendo, gli aumenti dovranno essere trasferiti. L'effetto, secondo Tschanz, sarà più evidente per la carne bovina.