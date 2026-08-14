Inverno amaro per gli amanti della fondue chinoise: aumenterà il prezzo della carne. Colpa del caldo

Bell si sta organizzando e in questi mesi sta aumentando le scorte. «Ora congeliamo prima la carne che, per esempio, a Natale potrà essere utilizzata per la fondue chinoise. Lo facciamo ogni anno, perché altrimenti durante le festività non avremmo abbastanza filetti di manzo e costolette». Il problema è destinato ad aggravarsi ulteriormente sul lungo periodo, dato che molte aziende agricole svizzere stanno scomparendo. Secondo Tschanz «la crescente diffusione delle epizoozie incide negativamente sul numero di animali. Già oggi dobbiamo importare sempre più carne bovina dall'Austria, dalla Germania e dal Sud America».

Come detto la riduzione dell'offerta di carne comporterà un aumento dei prezzi. Bell, spiega il suo responsabile, trasferisce le variazioni in entrambe le direzioni: quando i prezzi della carne suina erano bassi, l'azienda li ha ridotti; ora che i prezzi alla produzione stanno risalendo, gli aumenti dovranno essere trasferiti. L'effetto, secondo Tschanz, sarà più evidente per la carne bovina.