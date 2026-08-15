Due incidenti, due feriti

Il primo incidente si è verificato alle 7.45 a Walzenhausen. Un'automobilista di 32 anni stava percorrendo la Dorfstrasse in direzione di Platz quando, all'altezza del municipio, una donna di 74 anni ha attraversato la carreggiata. La donna è stata investita dall'auto ed è caduta, riportando ferite leggere. È stata trasportata in ambulanza all'ospedale per accertamenti. I danni materiali sono stati lievi.