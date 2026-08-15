Due incidenti, due feriti
È il bilancio degli episodi avvenuti venerdì 14 agosto a Walzenhausen e Stein (AR)
È il bilancio degli episodi avvenuti venerdì 14 agosto a Walzenhausen e Stein (AR)
HERISAU - Due persone sono rimaste ferite in altrettanti incidenti stradali avvenuti venerdì 14 agosto a Walzenhausen e Stein, nel canton Appenzello Esterno. A Walzenhausen è rimasta coinvolta una donna di 74 anni, mentre a Stein è rimasto ferito un 19enne in sella a uno scooter.
Il primo incidente si è verificato alle 7.45 a Walzenhausen. Un'automobilista di 32 anni stava percorrendo la Dorfstrasse in direzione di Platz quando, all'altezza del municipio, una donna di 74 anni ha attraversato la carreggiata. La donna è stata investita dall'auto ed è caduta, riportando ferite leggere. È stata trasportata in ambulanza all'ospedale per accertamenti. I danni materiali sono stati lievi.
Il secondo incidente è avvenuto alle 15.30 a Stein. Un 19enne stava viaggiando con il suo scooter sulla Hauptstrasse da Stein in direzione di Teufen. Nel tratto dello Steinerstich, l'auto che lo precedeva ha frenato fino a fermarsi a causa della formazione di una colonna. Il giovane si è accorto troppo tardi della frenata e ha tamponato la vettura.
In seguito all'impatto, il 19enne è caduto riportando ferite di entità non precisata. È stato trasportato in ospedale dalla Rega. I danni materiali ammontano a diverse migliaia di franchi.