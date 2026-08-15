Harvard migliore università al mondo, ETH nella top 20
Resa nota la graduatoria degli atenei più importanti al mondo, quelli svizzeri in classifica sono cinque
SHANGHAI - Harvard è ancora al primo posto nella classifica accademica mondiale delle università 2026, pubblicata oggi da ShanghaiRanking Consultancy, organizzazione indipendente che cura uno dei ranking più importanti del settore.
Le università statunitensi occupano otto delle prime 10 posizioni a livello mondiale e l'intero podio: dopo Harvard arrivano Stanford e Massachusetts Institute of Technology. Quarta l'Università di Cambridge, mentre l'Università della California, Berkeley, completa la top five mondiale.
Il Regno Unito vanta due università nella top 10 (Cambridge e Oxford). L'Europa continentale è guidata dall'Università Paris-Saclay al 13esimo posto, seguita dal Politecnico federale di Zurigo (ETH) al 19esimo.
La Svizzera conta in totale cinque atenei nella classifica. Oltre al Politecnico di Zurigo, si trovano l'Università di Ginevra (49), il Politecnico federale di Losanna (54), l'Università di Zurigo (59) e quella di Basilea (81).
I parametri di valutazione sono 6, tra cui i premi Nobel e le medaglie Fields di ex studenti o ricercatori, il numero di ricercatori citati secondo Clarivate Analytics, le pubblicazioni sulle riviste Nature e Science. Nell'intera classifica Arwu, la Cina vanta 234 università tra le prime 1.000 al mondo, il numero più alto di qualsiasi altro Paese, seguita dagli Stati Uniti con 187. Il Regno Unito ne conta 57, la Germania 51 e l'Italia 42.