Ciclista grave dopo una caduta
L'uomo è stato soccorso da alcuni passanti, per poi essere trasportato in ospedale dalla Rega
L'uomo è stato soccorso da alcuni passanti, per poi essere trasportato in ospedale dalla Rega
MEIRINGEN - Un grave incidente ha scosso sabato mattina la tranquillità di Unterbach, nel comune di Meiringen (BE). Un ciclista è caduto rovinosamente sulla Dorfstrasse, riportando ferite serie che hanno reso necessario il trasporto in ospedale con l'elicottero della Rega.
La segnalazione dell'incidente è arrivata alla polizia poco prima delle 10.15 di sabato 15 agosto. Secondo le prime ricostruzioni, il ciclista percorreva la Dorfstrasse a Unterbach in direzione della Balmstrasse, verso Meiringen, quando per cause ancora da chiarire è caduto sull'asfalto riportando gravi lesioni. Alcune persone presenti sul posto sono intervenute prontamente, prestando i primi soccorsi in attesa dell'arrivo delle squadre di emergenza.
Per permettere le operazioni di soccorso, il traffico nel tratto stradale interessato è stato temporaneamente regolato a senso unico alternato. Sul posto sono intervenute diverse pattuglie della polizia cantonale, un'ambulanza e l'elicottero della Rega.
La polizia cantonale bernese ha avviato le indagini per stabilire con precisione le circostanze e la dinamica dell'incidente.