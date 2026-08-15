Auto sfonda recinzione sull’A13

L'incidente è avvenuto intorno alle 21:30, mentre il ventenne viaggiava da Sargans in direzione di Haag. Nei pressi di Weite, durante il passaggio dalla corsia di sorpasso a quella di destra, l'auto ha oltrepassato la corsia di emergenza e ha sfondato la recinzione adiacente destinata alla fauna selvatica.

Il conducente non ha riportato ferite. I danni complessivi al veicolo e alla recinzione ammontano a circa 30.000 franchi svizzeri. La polizia cantonale di San Gallo sta indagando sulle circostanze che hanno portato all'incidente.