Auto sfonda recinzione sull’A13
Il giovane conducente esce illeso dallo schianto, ingenti i danni materiali.
Il giovane conducente esce illeso dallo schianto, ingenti i danni materiali.
WARTAU - Un automobilista di 20 anni ha perso il controllo della propria auto venerdì sera, 14 agosto 2026, sull'autostrada A13 nei pressi di Weite. Il giovane è rimasto illeso, mentre i danni materiali sono stimati complessivamente in circa 30.000 franchi svizzeri.
L'incidente è avvenuto intorno alle 21:30, mentre il ventenne viaggiava da Sargans in direzione di Haag. Nei pressi di Weite, durante il passaggio dalla corsia di sorpasso a quella di destra, l'auto ha oltrepassato la corsia di emergenza e ha sfondato la recinzione adiacente destinata alla fauna selvatica.
Il conducente non ha riportato ferite. I danni complessivi al veicolo e alla recinzione ammontano a circa 30.000 franchi svizzeri. La polizia cantonale di San Gallo sta indagando sulle circostanze che hanno portato all'incidente.