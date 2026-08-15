La Svizzera stanzia 600 mila franchi per il Monastero di Kiev
Berna prepara un contributo per il restauro della Petscherska Lawra, complesso patrimonio mondiale dell'Unesco danneggiato a giugno.
KIEW - La Svizzera ha partecipato oggi alle celebrazioni per il 975° anniversario del Monastero delle Grotte, conosciuto anche come Pečerska Lavra a Kiev. In tale occasione ha annunciato che sta preparando un contributo di 600'000 franchi per il restauro del complesso monastico danneggiato.
In occasione delle celebrazioni per i 975 anni del Monastero delle Grotte, il delegato del Consiglio federale per l'Ucraina Jacques Gerber ha sottolineato l'importanza del patrimonio culturale per l'identità e la coesione sociale del Paese, indica un comunicato odierno del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE).
Il 15 giugno 2026, la Cattedrale della Dormizione e altri edifici storici, situati nell'area della Pečerska Lavra a Kiev, hanno subito danni ingenti. Il complesso monastico è uno dei siti religiosi e culturali più significativi dell'Ucraina e fa parte del patrimonio mondiale dell'umanità dell'UNESCO.
In occasione di un incontro bilaterale tra il presidente della Confederazione Guy Parmelin e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, tenutosi il 15 giugno a Ginevra a margine del vertice del G7 a Évian, la Svizzera ha ipotizzato il proprio sostegno nella valutazione dei danni.