La Svizzera stanzia 600 mila franchi per il Monastero di Kiev

Il 15 giugno 2026, la Cattedrale della Dormizione e altri edifici storici, situati nell'area della Pečerska Lavra a Kiev, hanno subito danni ingenti. Il complesso monastico è uno dei siti religiosi e culturali più significativi dell'Ucraina e fa parte del patrimonio mondiale dell'umanità dell'UNESCO.

In occasione di un incontro bilaterale tra il presidente della Confederazione Guy Parmelin e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, tenutosi il 15 giugno a Ginevra a margine del vertice del G7 a Évian, la Svizzera ha ipotizzato il proprio sostegno nella valutazione dei danni.