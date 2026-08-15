Scontro con un furgone, la vita di una 18enne è in pericolo
L'incidente si è verificato poco dopo le 7 ad Amlikon-Bissegg (TG)
L'incidente si è verificato poco dopo le 7 ad Amlikon-Bissegg (TG)
AMLIKON-BISSEGG - Una motociclista di 18 anni è rimasta gravemente ferita sabato mattina ad Amlikon-Bissegg, nel Canton Turgovia, in seguito allo scontro con un furgone.
La giovane è stata trasportata in ospedale dalla Rega in condizioni che mettono a rischio la sua sopravvivenza. La polizia cantonale turgoviese è alla ricerca di testimoni per chiarire la dinamica dell'incidente.
L'incidente è avvenuto poco dopo le 7 del mattino. La giovane, alla guida della sua moto, percorreva la Weinfelderstrasse provenendo da Bussnang in direzione di Bissegg. All'incrocio con la Wilerstrasse si è scontrata con un furgone che stava percorrendo quest'ultima via in direzione di Amlikon.
A seguito dell'urto, la motociclista ha riportato gravi ferite. Il conducente del furgone, un uomo di 31 anni, non ha riportato ferite.
Le cause dell'incidente restano al momento sconosciute. Per i rilievi è stato chiamato sul posto il servizio di polizia scientifica della polizia cantonale turgoviese. Durante le operazioni di rilevamento, il luogo dell'incidente è rimasto chiuso al traffico per circa tre ore. I pompieri di Amlikon-Bissegg hanno predisposto un percorso alternativo per la circolazione.
Le autorità invitano chiunque abbia informazioni sulla dinamica dell'incidente a contattare il posto di polizia cantonale di Weinfelden al numero 058 345 25 00.