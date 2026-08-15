Scontro con un furgone, la vita di una 18enne è in pericolo

L'incidente è avvenuto poco dopo le 7 del mattino. La giovane, alla guida della sua moto, percorreva la Weinfelderstrasse provenendo da Bussnang in direzione di Bissegg. All'incrocio con la Wilerstrasse si è scontrata con un furgone che stava percorrendo quest'ultima via in direzione di Amlikon.

A seguito dell'urto, la motociclista ha riportato gravi ferite. Il conducente del furgone, un uomo di 31 anni, non ha riportato ferite.