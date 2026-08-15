47 milioni di franchi, 11'500 metri quadri e 106 dipendenti per il nuovo CFA

«Perché costruiamo un centro federale d'asilo da oltre 40 milioni di franchi?», ha chiesto retoricamente, per poi aggiungere subito la risposta: «Proteggiamo le persone perché hanno una dignità inviolabile». Questa, ha sottolineato Jans, è insita in ogni essere umano fin dalla nascita. Si tratta di rispetto verso chi cerca protezione e, in ultima analisi, anche di rispetto verso noi stessi.