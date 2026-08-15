Escursionista precipita e muore sul Pilatus
L'uomo, residente nel Canton Argovia, sarebbe precipitato giovedì nella zona del vecchio Tomliweg. Il corpo è stato trovato venerdì dalla Rega.
HERGISWIL - Un escursionista di 57 anni ha perso la vita sul Pilatus, nei pressi di Hergiswil, nel Canton Nidvaldo. L'uomo è precipitato su un terreno ripido ed è stato trovato senza vita venerdì dalla Rega, come ha comunicato sabato la polizia cantonale.
Le ricerche sono scattate venerdì mattina, dopo che una terza persona aveva segnalato alla Rega la presenza di uno zaino in un canalone. Durante il successivo volo di ricerca, la Guardia aerea svizzera di soccorso ha individuato il corpo nella zona di Hergiswil.
La vittima, un uomo del Canton Argovia, secondo le prime informazioni sarebbe precipitata già giovedì nella zona del vecchio Tomliweg, riportando ferite mortali.
L'incidente si inserisce in un'estate caratterizzata da numerosi interventi in montagna. Dall'inizio dell'anno fino a metà agosto, la Rega è stata impegnata in 323 operazioni per incidenti in montagna, 39 in più rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Secondo la Rega, il bel tempo potrebbe aver spinto un numero particolarmente elevato di persone a dedicarsi alle escursioni in alta quota e all'arrampicata.
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