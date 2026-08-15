Svizzera
Lotto svizzero, c'è un nuovo milionario
Il prossimo appuntamento con la fortuna sarà sabato, con un montepremi ancora più ricco in palio.
Imago (archivio)
Fonte Ats
Lotto svizzero, c'è un nuovo milionario
Il prossimo appuntamento con la fortuna sarà sabato, con un montepremi ancora più ricco in palio.
BERNA - In Svizzera c'è un nuovo milionario. Un fortunato giocatore ha centrato la combinazione vincente del Lotto svizzero, senza però indovinare il numero fortunato, aggiudicandosi un milione.
I numeri estratti oggi sono 5, 18, 24, 36, 39 e 42. Il numero fortunato è il 2, così come il rePLAY, mentre il Joker è 512208.
Il prossimo montepremi ammonta a 19,8 milioni di franchi, comunica Swisslos. La prossima estrazione è prevista per sabato.
COMMENTI
NOTIZIE PIÙ LETTE
ULTIME NOTIZIE SVIZZERA