Tragedia in Engadina: carrozza di turisti si schianta contro un albero

Pesante il bilancio dell'incidente. Una persona è morta e dodici sono rimaste ferite, alcune gravemente. I feriti sono stati trasportati in vari ospedali del Cantone.



Lo anticipa la RSI in attesa delle comunicazioni alla stampa della polizia grigionese, attese per domani (16 agosto). Un'inchiesta dovrà stabilire le cause di quanto accaduto.



