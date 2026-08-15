GRIGIONI
Tragedia in Engadina: carrozza di turisti si schianta contro un albero
Drammatico incidente in val Roseg sabato pomeriggio: una vittima e dodici feriti, alcuni gravi
Imago (archivio)
Fonte RSI
Tragedia in Engadina: carrozza di turisti si schianta contro un albero
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Tragedia in Engadina: carrozza di turisti si schianta contro un albero
Drammatico incidente in val Roseg sabato pomeriggio: una vittima e dodici feriti, alcuni gravi
Tragedia in Engadina: carrozza di turisti si schianta contro un albero
Drammatico incidente in val Roseg sabato pomeriggio: una vittima e dodici feriti, alcuni gravi
PONTRESINA - Una carrozza trainata da cavalli, parte di un gruppo di almeno tre mezzi con una sessantina di turisti svizzeri e stranieri, è uscita di strada schiantandosi contro un albero. È accaduto oggi pomeriggio (15 agosto) in val Roseg, in Engadina.
Pesante il bilancio dell'incidente. Una persona è morta e dodici sono rimaste ferite, alcune gravemente. I feriti sono stati trasportati in vari ospedali del Cantone.
Lo anticipa la RSI in attesa delle comunicazioni alla stampa della polizia grigionese, attese per domani (16 agosto). Un'inchiesta dovrà stabilire le cause di quanto accaduto.
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