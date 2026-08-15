Cerca di evitare una multa con 20 franchi. Condannato per tentata corruzione

Secondo il rapporto, l'uomo avrebbe invitato il controllore a calmarsi, a lasciar correre il modulo della multa e a prendersi un caffè. Il controllore ha rifiutato la banconota, facendo notare al passeggero che si trattava di un tentativo di corruzione.

Stando a Blue News, l'uomo non aveva acquistato un biglietto valido per tutte le zone attraversate, e la sua opposizione alla multa non è servita a nulla. Scendendo dal treno, avrebbe inoltre insultato i controllori chiamandoli "huere Mafia-Verein" (associazione mafiosa del ca...).