Myrto Vandersee nuova co-presidente dei Giovani Verdi

La nuova co-presidente ha annunciato di voler rafforzare la coesione interna e coltivare alleanze costruttive all'esterno. «Mi impegnerò a favore di temi centrali che rendano possibile un mondo più giusto, sia nel campo dei diritti umani che in quello della protezione del clima», ha dichiarato Vandersee.

L'assemblea ha inoltre nominato Masseraz come successore di Erni alla direzione e alla vicepresidenza dei Verdi svizzeri. Sono state anche definite le parole d'ordine per le votazioni federali del 27 settembre e del 24 novembre: i Giovani Verdi raccomandano tra l'altro il «sì» alle iniziative sull'alimentazione e sui fuochi d'artificio, mentre invitano a respingere l'iniziativa sulla neutralità e l'aumento dell'IVA destinato al finanziamento complementare dell'AVS.