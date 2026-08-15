SVIZZERA

L'eclissi solare e quei danni alla retina che possono passare inosservati

Gli studi oculistici svizzeri registrano un aumento di richieste. Due esperti spiegano quando è il caso di andare dal medico

Britta Pedersen/dpa

L’eclissi solare di mercoledì sera ha regalato immagini spettacolari – ma chi ha osservato il raro fenomeno celeste senza occhiali protettivi adeguati ha rischiato danni agli occhi.