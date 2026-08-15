«Da quanto tempo ha 17 anni?»
Il commento ironico di Ryanair dopo il gol del 17enne Brian Madjo scatena le polemiche sui social: la compagnia aerea viene accusata di razzismo.
SALISBURGO - Brian Madjo, 17enne attaccante lussemburghese-britannico dell’Aston Villa, si è preso la scena nella finale di Supercoppa UEFA contro il Paris Saint-Germain, persa 2-1, trovando anche la via del gol. Ma a far discutere, più della sua prestazione, è stato un commento comparso sui social.
A pubblicarlo su X è stata Ryanair, che ha ironizzato sulla giovane età e sulla prestanza fisica dell’attaccante con una domanda: «Da quanto tempo ha 17 anni?». Una battuta che ha rapidamente scatenato le reazioni degli utenti, con diversi commenti che hanno accusato la compagnia aerea irlandese di razzismo.
Madjo, che ha anche origini camerunesi, è nato a Enfield, in Inghilterra, il 12 gennaio 2009, ed è in possesso della nazionalità britannica e lussemburghese. Cresciuto calcisticamente in Lussemburgo, ha mosso i primi passi ai massimi livelli nel Metz a soli 16 anni.
Il post di Ryanair si inserisce nel più ampio dibattito, già emerso in passato nel calcio, sui dubbi relativi all’età anagrafica di alcuni giovani giocatori. Nel caso di Madjo, tuttavia, non risultano elementi che mettano in discussione la sua età.
Contattata attraverso diversi canali dai colleghi de «L’essentiel» per chiarire il senso del messaggio e rispondere alle accuse, Ryanair non ha fornito alcun commento.
how long has he been 17? https://t.co/Zk4EtAztKA— Ryanair (@Ryanair) August 12, 2026