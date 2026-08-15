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SUPERCOPPA UEFA

«Da quanto tempo ha 17 anni?»

Il commento ironico di Ryanair dopo il gol del 17enne Brian Madjo scatena le polemiche sui social: la compagnia aerea viene accusata di razzismo.
«Da quanto tempo ha 17 anni?»
AFP
Brian Madjo, solo 17 anni, ha fatto soffrire la difesa parigina, mercoledì sera, nella finale di Supercoppa d'Europa.
di 20min.ch | Thomas Holzer, cge
«Da quanto tempo ha 17 anni?»
Il commento ironico di Ryanair dopo il gol del 17enne Brian Madjo scatena le polemiche sui social: la compagnia aerea viene accusata di razzismo.
CALCIO: Risultati e classifiche

SALISBURGO - Brian Madjo, 17enne attaccante lussemburghese-britannico dell’Aston Villa, si è preso la scena nella finale di Supercoppa UEFA contro il Paris Saint-Germain, persa 2-1, trovando anche la via del gol. Ma a far discutere, più della sua prestazione, è stato un commento comparso sui social.

A pubblicarlo su X è stata Ryanair, che ha ironizzato sulla giovane età e sulla prestanza fisica dell’attaccante con una domanda: «Da quanto tempo ha 17 anni?». Una battuta che ha rapidamente scatenato le reazioni degli utenti, con diversi commenti che hanno accusato la compagnia aerea irlandese di razzismo.

SUPERCOPPA UEFA
Sempre loro: il PSG vince anche la Supercoppa

Madjo, che ha anche origini camerunesi, è nato a Enfield, in Inghilterra, il 12 gennaio 2009, ed è in possesso della nazionalità britannica e lussemburghese. Cresciuto calcisticamente in Lussemburgo, ha mosso i primi passi ai massimi livelli nel Metz a soli 16 anni.

Il post di Ryanair si inserisce nel più ampio dibattito, già emerso in passato nel calcio, sui dubbi relativi all’età anagrafica di alcuni giovani giocatori. Nel caso di Madjo, tuttavia, non risultano elementi che mettano in discussione la sua età.

Contattata attraverso diversi canali dai colleghi de «L’essentiel» per chiarire il senso del messaggio e rispondere alle accuse, Ryanair non ha fornito alcun commento.

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