Werro, dominio d'oro

BIRMINGHAM - Una determinatissima Audrey Werro ha vinto, dominando, la finale degli 800m agli Europei di atletica. Ottima al via, attentissima nelle fasi centrali della gara e imprendibile nel finale, la 22enne non ha dato scampo alle pur combattive avversarie, chiudendo in 1’54”81, nuovo record dei campionati. L’argento se lo è messo al collo la britannica Kelly Hodgkinson (1’55”01), mentre il bronzo è andato all’olandese Femke Bol (1’55”54).