Werro, dominio d'oro
Timothé Mumenthaler di bronzo nei 200m
La 22enne friborghese ha dominato la finale degli 800m.
Timothé Mumenthaler di bronzo nei 200m
La 22enne friborghese ha dominato la finale degli 800m.
BIRMINGHAM - Una determinatissima Audrey Werro ha vinto, dominando, la finale degli 800m agli Europei di atletica. Ottima al via, attentissima nelle fasi centrali della gara e imprendibile nel finale, la 22enne non ha dato scampo alle pur combattive avversarie, chiudendo in 1’54”81, nuovo record dei campionati. L’argento se lo è messo al collo la britannica Kelly Hodgkinson (1’55”01), mentre il bronzo è andato all’olandese Femke Bol (1’55”54).
Una grande medaglia europea, un bronzo, l'ha conquistata anche Timothé Mumenthaler il quale, impegnato nella finale dei 200m, si è arreso solo al tedesco Owen Ansah, primo in 19”95 e al britannico Zharnel Hughes, secondo in 20”16. Veloce in partenza, in difficoltà in curva ma poi bravo a reggere il ritorno dei rivali, il ginevrino ha chiuso in 20”26, a pari merito con l’italiano Esposa Desalu.