Valérie Dittli intende ricandidarsi al Consiglio di Stato

Dittli assicura che «il Centro è la mia famiglia» e che «spera davvero di partire in campagna elettorale con loro». Non esclude tuttavia una candidatura come indipendente nel caso in cui la base del partito non approvasse la sua candidatura. «Se il mio partito decidesse di procedere senza di me, tutto rimane possibile», ha affermato.

Partito in difficoltà

L'annuncio di oggi mette il suo partito in imbarazzo. Il comitato direttivo le aveva infatti raccomandato di rinunciare. La formazione, che ha poco peso nel cantone, vuole stringere alleanze in vista delle elezioni cantonali del 2027. Tuttavia, tutti i partiti consultati, sia di centro che di destra, non vogliono un'alleanza con Valérie Dittli come candidata.