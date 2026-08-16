94enne trovata morta sulla strada, è stata investita nella notte?

LEUGGERN - Una donna di 94 anni è stata trovata senza vita sabato mattina su una strada residenziale di Leuggern, nel canton Argovia. I primi accertamenti fanno pensare a un incidente stradale, ma le circostanze restano poco chiare e la polizia ha lanciato un appello alla popolazione nella speranza di raccogliere testimonianze utili alle indagini.

