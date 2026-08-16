94enne trovata morta sulla strada, è stata investita nella notte?
La polizia cerca testimoni per chiarire le esatte circostanze dell'episodio di sabato 15 agosto a Leuggern (AG)
La polizia cerca testimoni per chiarire le esatte circostanze dell'episodio di sabato 15 agosto a Leuggern (AG)
LEUGGERN - Una donna di 94 anni è stata trovata senza vita sabato mattina su una strada residenziale di Leuggern, nel canton Argovia. I primi accertamenti fanno pensare a un incidente stradale, ma le circostanze restano poco chiare e la polizia ha lanciato un appello alla popolazione nella speranza di raccogliere testimonianze utili alle indagini.
A scoprire il corpo è stato un passante intorno alle 6.30 di sabato 15 agosto nella frazione di Schlatt, alle porte di Leuggern. La donna giaceva senza vita sulla strada "Im Bifig", a pochi passi da casa, con accanto il suo deambulatore rovesciato. I soccorsi, immediatamente allertati, non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.
Di fronte a una scena poco chiara, la polizia cantonale di Argovia ha deciso di avviare accertamenti approfonditi, coinvolgendo, oltre al pubblico ministero, anche l'Istituto di medicina legale di Aarau. Gli accertamenti condotti finora suggeriscono che la donna, molto anziana e affetta da demenza, sia stata investita durante la notte. Al momento, però, non ci sono elementi che permettano di risalire al veicolo coinvolto.
Le indagini proseguono per ricostruire con precisione la dinamica dei fatti e identificare il responsabile. Il pubblico ministero ha intanto disposto l'autopsia sulla salma della vittima.
La Polizia di Schafisheim invita chiunque abbia assistito a qualcosa a farsi avanti, contattando il numero 062 886 88 88 o scrivendo all'indirizzo mobilepolizei@kapo.ag.ch.
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