Moto in sorpasso travolge e uccide una ciclista
Per la donna, la cui identità non è stata ancora accertata, non c'è stato niente da fare. Anche il centauro è rimasto ferito
Per la donna, la cui identità non è stata ancora accertata, non c'è stato niente da fare. Anche il centauro è rimasto ferito
TROISTORRENTS - Un incidente stradale mortale si è verificato sabato 15 agosto lungo la strada del Chemin de Remeaux, a Troistorrents. Una ciclista ha perso la vita nello scontro.
Secondo le prime informazioni, la centrale operativa della Polizia cantonale è stata allertata verso le 12:36 per un incidente della circolazione sul luogo. Le prime ricostruzioni indicano che un motociclista, proveniente da Monthey e diretto verso Troistorrents, stava effettuando una manovra di sorpasso quando è entrato in collisione con una ciclista che procedeva regolarmente in senso opposto.
Le squadre di soccorso dell'Organizzazione cantonale vallesana di soccorso (OCVS 144), giunte rapidamente sul posto, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della ciclista. Il motociclista è rimasto ferito nell'incidente, ma ha già potuto lasciare l'ospedale.
Al momento, l'identità della vittima non è stata ancora formalmente accertata.
Per consentire i rilievi del caso, la strada è stata chiusa al traffico dalla Polizia comunale (PIDM), dalla Polizia municipale di Monthey e dai vigili del fuoco locali per tutta la durata degli accertamenti.
Il Ministero pubblico ha aperto un'istruttoria per determinare le circostanze esatte dell'incidente.
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