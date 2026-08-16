Moto in sorpasso travolge e uccide una ciclista

Secondo le prime informazioni, la centrale operativa della Polizia cantonale è stata allertata verso le 12:36 per un incidente della circolazione sul luogo. Le prime ricostruzioni indicano che un motociclista, proveniente da Monthey e diretto verso Troistorrents, stava effettuando una manovra di sorpasso quando è entrato in collisione con una ciclista che procedeva regolarmente in senso opposto.