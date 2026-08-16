Canicola e siccità mettono a dura prova i produttori di formaggio
Osservato un calo della produzione, l'impatto di questa stagione rovente è «molto significativo»
BERNA - Canicola e siccità mettono a dura prova i produttori di formaggio svizzeri. Le mucche producono meno latte e gli agricoltori devono far fronte a una carenza di foraggio, il che comporta costi aggiuntivi.
La situazione dei produttori di latte è attualmente «molto tesa», ammette Christa Brügger, portavoce della Federazione produttori svizzeri di latte (PSL), intervistata da Keystone-ATS. Al caldo persistente e alla siccità si aggiungono i prezzi bassi del latte, un aumento dei costi e, in alcuni allevamenti, problemi sanitari.
Le mucche soffrono di stress termico, mangiano meno e producono meno latte. Allo stesso tempo, la crescita dell'erba è fortemente ridotta, il che comporta una carenza di foraggio. Numerose aziende agricole hanno già dovuto iniziare a utilizzare le riserve previste per l'autunno e l'inverno.
«Impatto molto significativo»
Lo confermano le organizzazioni interprofessionali del Gruyère e della Tête de Moine. La siccità e le temperature canicolari hanno «un impatto molto significativo» sulla salute degli animali e sulla disponibilità di foraggio, afferma il direttore dell'organizzazione interprofessionale del Gruyère, Olivier Isler.
Questa situazione comporta anche un aumento dei costi di produzione legati all'acquisto di foraggio, nonché un calo della produzione lattiera. Alcune aziende agricole devono ricorrere al foraggio secco previsto per l'inverno per compensare la mancanza di foraggio verde.
Nel Giura, in alcuni casi i produttori hanno già dovuto nutrire le loro mucche con fieno inizialmente destinato all'inverno, conferma Martin Siegenthaler, direttore dell'interprofessione della Tête de Moine. Secondo lui, «questa situazione conferma che le incognite climatiche rappresentano una sfida per le filiere casearie di montagna».
Per i produttori di latte destinato alla Tête de Moine DOP, la difficoltà principale riguarda l'approvvigionamento di foraggi secchi conformi al disciplinare. Il disciplinare vieta infatti l'uso di foraggi insilati, comprese le balle avvolte in pellicola.
Pur apprezzando le misure messe in atto dalla Confederazione per aiutare i produttori, Isler ritiene che esse non consentiranno di compensare le perdite legate alle conseguenze della siccità. «Solo un rapido ritorno delle piogge e un ritorno alla normalità delle temperature consentiranno di correggere questa situazione», ha affermato.
Calo della produzione
L'interprofessione ha constatato un calo della produzione negli ultimi mesi rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Si prevede una diminuzione di circa il 10% della produzione di Gruyère d'alpeggio, ha spiegato Isler.
La contrazione rimane invece limitata per i caseifici di pianura. La maggior parte di essi dispone di latte che solitamente non viene trasformato in Gruyère DOP, il che permette di compensare in parte il calo delle consegne. La produzione relativamente consistente di Gruyère in primavera dovrebbe inoltre consentire ai caseifici di pianura di raggiungere le proprie quote, ha aggiunto.
Anche per la Tête de Moine si segnala un calo della produzione lattiera, in particolare a luglio e ad agosto. «In questa fase, constatiamo una pressione sulla produzione lattiera, ma non disponiamo ancora di una stima consolidata che ci consenta di quantificare un eventuale calo della produzione di Tête de Moine DOP nei prossimi mesi», precisa Siegenthaler.
Scorte ben rifornite
Nonostante un calo immediato della produzione lattiera, Siegenthaler sottolinea che le scorte di formaggio sono attualmente ben rifornite. L'approvvigionamento per la fine dell'anno, in particolare per il periodo natalizio, dovrebbe essere garantito, ha aggiunto.
A giugno, infatti, le consegne di latte erano ancora «nettamente superiori» a quelle dell'anno scorso, sottolinea Brügger. La situazione si è poi rapidamente deteriorata. È quindi difficile prevedere come si evolverà la situazione. Dipenderà dalle condizioni meteorologiche future, dalle riserve di foraggio disponibili e dall'andamento del numero di capi, ha affermato.
Nel frattempo, la siccità e la carenza di foraggio stanno portando alcune aziende agricole a ridurre il proprio bestiame o a separarsi prima del previsto dagli animali meno produttivi, secondo la responsabile dei PSL.