Canicola e siccità mettono a dura prova i produttori di formaggio

Le mucche soffrono di stress termico, mangiano meno e producono meno latte. Allo stesso tempo, la crescita dell'erba è fortemente ridotta, il che comporta una carenza di foraggio. Numerose aziende agricole hanno già dovuto iniziare a utilizzare le riserve previste per l'autunno e l'inverno.

«Impatto molto significativo»

Lo confermano le organizzazioni interprofessionali del Gruyère e della Tête de Moine. La siccità e le temperature canicolari hanno «un impatto molto significativo» sulla salute degli animali e sulla disponibilità di foraggio, afferma il direttore dell'organizzazione interprofessionale del Gruyère, Olivier Isler.