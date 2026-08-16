Incidente in Val Roseg, la vittima è una donna

La dinamica

Un gruppo di circa 40 persone, tutte residenti in Svizzera, si trovava in escursione nella Val Roseg e alle 15 aveva iniziato il viaggio di ritorno verso Pontresina a bordo di due carrozze trainate da cavalli. Lungo un tratto in discesa, il cocchiere si è accorto che la capacità frenante era insufficiente e ha tentato di deviare il tiro a tre verso un piazzale più pianeggiante per ridurre la velocità. Già all'inizio della manovra, tuttavia, uno dei cavalli è caduto, facendo perdere al conducente il controllo della carrozza.