Incidente in Val Roseg, la vittima è una donna
I feriti sono stati catapultati fuori dalla carrozza, la Procura ha aperto un'inchiesta
PONTRESINA - È stata una donna a perdere la vita nel grave incidente che si è verificato sabato pomeriggio nella Val Roseg, nei Grigioni, dove una gita in carrozza trainata da cavalli si è trasformata in tragedia. Il bilancio è, come confermato dalla Polizia cantonale grigionese, di un morto e 12 persone ferite, due delle quali in modo grave.
La dinamica
Un gruppo di circa 40 persone, tutte residenti in Svizzera, si trovava in escursione nella Val Roseg e alle 15 aveva iniziato il viaggio di ritorno verso Pontresina a bordo di due carrozze trainate da cavalli. Lungo un tratto in discesa, il cocchiere si è accorto che la capacità frenante era insufficiente e ha tentato di deviare il tiro a tre verso un piazzale più pianeggiante per ridurre la velocità. Già all'inizio della manovra, tuttavia, uno dei cavalli è caduto, facendo perdere al conducente il controllo della carrozza.
La carrozza di testa ha quindi urtato violentemente un albero a lato della strada, provocando l'espulsione parziale dei passeggeri dal veicolo. Nell'impatto, 12 passeggeri sono rimasti feriti, due dei quali gravemente. Una donna di 53 anni ha riportato lesioni talmente gravi da morire sul posto.
I feriti sono stati trasportati negli ospedali del Canton Grigioni con l'ausilio di 3 elicotteri e 4 ambulanze. I membri del gruppo rimasti illesi sono stati successivamente presi in carico e assistiti a Pontresina dai team di supporto psicologico (Care Team). Nelle operazioni di soccorso sono intervenuti anche i pompieri di Pontresina e Samedan, oltre alla polizia comunale di St. Moritz.
La Procura, in collaborazione con la Polizia cantonale dei Grigioni, ha aperto un'indagine per chiarire le circostanze e la dinamica dell'incidente.