Möriken, fiamme sotto controllo
Sono bruciati circa 500 metri quadrati di terreno boschivo secco e legno morto
Sono bruciati circa 500 metri quadrati di terreno boschivo secco e legno morto
MÖRIKEN - La Polizia cantonale argoviese ha fornito domenica mattina un aggiornamento in merito all'incendio divampato sabato sera nel bosco sul Chestenberg, sopra Möriken. I pompieri sono riusciti a portare tempestivamente le fiamme sotto controllo e a spegnerle. Nessuna persona è rimasta ferita, mentre le cause del rogo non sono ancora chiare.
Alcuni testimoni hanno notato sabato 15 agosto 2026, intorno alle 20.30, del fumo che si levava dal bosco sul Chestenberg. Allertati, i vigili del fuoco del Chestenberg hanno individuato un incendio boschivo che rischiava di estendersi. Con il supporto di altri corpi dei pompieri della zona, le squadre di soccorso sono riuscite a contenere le fiamme e infine a spegnerle. L'intervento si è in gran parte concluso intorno alle 23.
Secondo le prime informazioni, sono bruciati circa 500 metri quadrati di terreno boschivo secco e legno morto. Non si registrano feriti e non vi è stato alcun pericolo immediato per gli edifici.
Le cause dell'incendio restano da chiarire. La polizia cantonale argoviese ha avviato le indagini per accertare l'origine del rogo.