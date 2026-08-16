Möriken, fiamme sotto controllo

MÖRIKEN - La Polizia cantonale argoviese ha fornito domenica mattina un aggiornamento in merito all'incendio divampato sabato sera nel bosco sul Chestenberg, sopra Möriken. I pompieri sono riusciti a portare tempestivamente le fiamme sotto controllo e a spegnerle. Nessuna persona è rimasta ferita, mentre le cause del rogo non sono ancora chiare.