Carrozza contro un albero in Val Roseg: un morto e dodici feriti
Due persone sono rimaste ferite gravemente. Il convoglio trasportava parte di un gruppo di circa 60 persone
Due persone sono rimaste ferite gravemente. Il convoglio trasportava parte di un gruppo di circa 60 persone
PONTRESINA - Una persona ha perso la vita e altre dodici sono rimaste ferite, due delle quali gravemente, in un incidente con una carrozza avvenuto sabato pomeriggio in Val Roseg, nei pressi di Pontresina.
Il portavoce della Polizia cantonale dei Grigioni Jürgen Rüegg ha confermato domenica mattina la notizia riportata dall'edizione online del Blick. L'incidente è avvenuto durante un'escursione di un gruppo di circa 60 persone nell'Alta Engadina.
Il gruppo viaggiava su due convogli, ognuno formato da una carrozza e due rimorchi per passeggeri. Su un tratto di strada leggermente in discesa, uno dei convogli è uscito dalla carreggiata e si è schiantato contro un albero.
L'incidente ha richiesto un ampio intervento dei soccorsi, con due elicotteri, diverse ambulanze e un Care-Team. I feriti sono stati trasportati in diversi ospedali del Cantone dei Grigioni, mentre il resto del gruppo è stato condotto a Pontresina.
Le cause dell'incidente non sono ancora note. La Polizia cantonale dei Grigioni ha annunciato ulteriori informazioni per domenica.