Carrozza contro un albero in Val Roseg: un morto e dodici feriti

Il gruppo viaggiava su due convogli, ognuno formato da una carrozza e due rimorchi per passeggeri. Su un tratto di strada leggermente in discesa, uno dei convogli è uscito dalla carreggiata e si è schiantato contro un albero.

L'incidente ha richiesto un ampio intervento dei soccorsi, con due elicotteri, diverse ambulanze e un Care-Team. I feriti sono stati trasportati in diversi ospedali del Cantone dei Grigioni, mentre il resto del gruppo è stato condotto a Pontresina.