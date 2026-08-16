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Alcaraz: niente US Open?

Lo spagnolo potrebbe dare forfait anche per lo Slam di New York: «Si sta allenando al 50%».
Alcaraz: niente US Open?
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di Fabrizio BerettaGiornalista
Alcaraz: niente US Open?
Lo spagnolo potrebbe dare forfait anche per lo Slam di New York: «Si sta allenando al 50%».
SPORT: Risultati e classifiche

MADRID - Il calvario di Carlos Alcaraz potrebbe proseguire. Secondo quanto riportato da diversi media spagnoli, Alcaraz - reduce da un altro forfait, quello al Masters 1000 di Cincinnati - potrebbe saltare anche gli imminenti US Open, torneo di cui è campione in carica. Il polso destro non gli dà pace ormai da aprile, quando l'iberico ha cominciato ad avvertire i primi dolori, abbandonando il torneo di Barcellona prima dell'incontro valido per il secondo turno.

Emilio Sanchez, ex numero 7 al mondo, ha rilasciato un'intervista a Sky Sport alimentando i dubbi sulla partecipazione di Alcaraz allo Slam di New York. «So che la settimana scorsa si è allenato al 50% - ha dichiarato il 61enne spagnolo, vincitore in carriera di 15 titoli - Restano ormai due settimane: se riuscirà ad arrivare al 100% potremmo vederlo, ma non credo abbia tempo a sufficienza. Fosse stato un torneo normale, ci sarebbero state maggiori possibilità, ma gli US Open prevedono sette partite al meglio dei cinque set, con giocatori in forma. Forse gli conviene aspettare l'autunno».

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