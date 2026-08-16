Alcaraz: niente US Open?

Emilio Sanchez, ex numero 7 al mondo, ha rilasciato un'intervista a Sky Sport alimentando i dubbi sulla partecipazione di Alcaraz allo Slam di New York. «So che la settimana scorsa si è allenato al 50% - ha dichiarato il 61enne spagnolo, vincitore in carriera di 15 titoli - Restano ormai due settimane: se riuscirà ad arrivare al 100% potremmo vederlo, ma non credo abbia tempo a sufficienza. Fosse stato un torneo normale, ci sarebbero state maggiori possibilità, ma gli US Open prevedono sette partite al meglio dei cinque set, con giocatori in forma. Forse gli conviene aspettare l'autunno».