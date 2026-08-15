Argento per Lobalu e la 4x100m femminile

La pattuglia elvetica non si è accontentata di un argento. In seguito, infatti, nell'ultima prova della serata, ne è arrivato un altro nell'attesa 4x100m femminile, nella quale Géraldine Di Tizio-Frey, Léonie Pointet, Salomé Kora e Fabienne Hoenke si sono piazzate alle spalle della Gran Bretagna, fermando il crono in 43''12 (1''07 più lente delle beniamine di casa). Terza la Polonia.

Da notare che la ticinese Ajla Del Ponte, impiegata in semifinale, non è stata schierata per l'ultimo atto, sostituita dalla Hoenke.