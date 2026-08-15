Argento per Lobalu e la 4x100m femminile
L'elvetico ha chiuso i 10'000 metri con il tempo di 27'42''67. Oro allo svedese Andreas Almgren, dominatore della gara. 4x100m femminile battuta solo dalla Gran Bretagna
Il bottino di medaglie per la Svizzera sale a quota sette
L'elvetico ha chiuso i 10'000 metri con il tempo di 27'42''67. Oro allo svedese Andreas Almgren, dominatore della gara. 4x100m femminile battuta solo dalla Gran Bretagna
Il bottino di medaglie per la Svizzera sale a quota sette
BIRMINGHAM - Fantastico argento per Dominic Lobalu nei 10'000 metri agli Europei di Birmingham. L'elvetico - oro due anni fa a Roma - ha chiuso la gara al secondo posto con il tempo di 27'42''67, regalando alla Svizzera la sesta medaglia (un'ora più tardi diventate sette). Il 27enne, nascostosi un po' nelle prime fasi, ha aumentato il ritmo strada facendo, mettendo poi al sicuro il secondo gradino del podio.
L'oro è andato all'inarrivabile Andreas Almgren, che ha fatto gara a sé, rifilando ben 19 secondi al rossocrociato. Terzo posto per il francese Jimmy Gressier (28'07''90).
La pattuglia elvetica non si è accontentata di un argento. In seguito, infatti, nell'ultima prova della serata, ne è arrivato un altro nell'attesa 4x100m femminile, nella quale Géraldine Di Tizio-Frey, Léonie Pointet, Salomé Kora e Fabienne Hoenke si sono piazzate alle spalle della Gran Bretagna, fermando il crono in 43''12 (1''07 più lente delle beniamine di casa). Terza la Polonia.
Da notare che la ticinese Ajla Del Ponte, impiegata in semifinale, non è stata schierata per l'ultimo atto, sostituita dalla Hoenke.
Dal canto suo, Annik Kälin non è riuscita a recuperare negli 800 metri - ultima prova dell'eptathlon - il terreno necessario per salire sul podio. Alla fine la grigionese si è piazzata al quarto posto, a 34 punti dall'olandese Sofie Dokter. L'oro è andato all'irlandese Kate O’Connor.