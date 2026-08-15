Cerca e trova immobili
Segnalaci
SUPER LEAGUE

Giotto Morandi torna al GC

Il centrocampista ticinese torna al Letzigrund: firmato un biennale
Giotto Morandi torna al GC
Freshfocus
di Fabrizio BerettaGiornalista
Giotto Morandi torna al GC
Il centrocampista ticinese torna al Letzigrund: firmato un biennale
CALCIO: Risultati e classifiche

ZURIGO - Il Grasshopper ha annunciato il ritorno di Giotto Morandi. Il centrocampista ticinese ha infatti siglato un contratto con le Cavallette fino al termine della stagione 2027/28, squadra con la quale in carriera ha già disputato oltre 100 partite.

Queste le parole del diretto interessato, reduce da un campionato con il Servette (0 gol in 24 incontri). «Sono molto felice di essere di nuovo ai Grasshopper. Ho tanti bei ricordi del periodo trascorso qui e il club ha sempre continuato a rappresentare qualcosa di speciale per me. I colloqui con la dirigenza sono stati decisivi per il mio ritorno. Mi hanno convinto la direzione intrapresa dal club, le sue ambizioni e il nuovo progetto. Credo fermamente in ciò che si sta costruendo qui e sono molto motivato a dare il mio contributo. Non vedo l'ora di indossare nuovamente la maglia del GCZ e di dare tutto per la squadra e per il club».

Entra nel canale WhatsApp di Ticinonline.
Iscriviti alla newsletter giornaliera di Tio per ricevere le notizie più importanti direttamente nella tua casella di posta.
Naviga su tio.ch senza pubblicità Prova TioABO per 7 giorni.
calciogiotto morandigrasshopper
COMMENTI
NOTIZIE PIÙ LETTE
«Ho rischiato la vita per salvare quel bambino. Ora non posso lavorare»
LIVE
CONFINE
1 gior
79

«Ho rischiato la vita per salvare quel bambino. Ora non posso lavorare»

È morto Fabio Gaggini
LIVE
CANTONE
2 gior

È morto Fabio Gaggini

«Fumo dalla griglia e canicola: siamo al burnout». Ma la svolta è vicina
LIVE
GIUBIASCO
19 ore
19
86

«Fumo dalla griglia e canicola: siamo al burnout». Ma la svolta è vicina

Morta a Lugano Silvia Monti
LIVE
LUGANO
3 gior

Morta a Lugano Silvia Monti

Auto finisce sul tetto sulla strada cantonale
LIVE
SANT'ANTONINO
2 gior
29
48

Auto finisce sul tetto sulla strada cantonale

La canicola non vuole andarsene. Ma arrivano anche i temporali
LIVE
CANTONE / SVIZZERA
1 gior
22
137

La canicola non vuole andarsene. Ma arrivano anche i temporali

Bambino rischia di annegare al Lido di Locarno, provvidenziali i primi soccorsi
LIVE
LOCARNO
18 ore
19
70

Bambino rischia di annegare al Lido di Locarno, provvidenziali i primi soccorsi

Camion in fiamme sull'A2 in direzione sud
LIVE
BIASCA
2 gior
24

Camion in fiamme sull'A2 in direzione sud

Cade e batte la testa, ora la sua vita è in pericolo
LIVE
LUGANESE
1 gior

Cade e batte la testa, ora la sua vita è in pericolo

Como, il fuoco è arrivato alle case
LIVE
CONFINE
1 gior
7
55

Como, il fuoco è arrivato alle case

Sirica vende la sua Z900
LIVE
CANTONE
19 ore
82
278

Sirica vende la sua Z900

«Credo che Elvis Presley sia mio padre»: quattro anni alla ricerca della verità
LIVE
SVIZZERA
2 gior
15
66

«Credo che Elvis Presley sia mio padre»: quattro anni alla ricerca della verità

Tende, amache e musica fino alle quattro del mattino
LIVE
LOCARNO
1 gior
71
171

Tende, amache e musica fino alle quattro del mattino

In vacanza sull'isola greca: 17enne folgorato sotto la doccia
LIVE
GRECIA
1 gior

In vacanza sull'isola greca: 17enne folgorato sotto la doccia

Ritrovato senza vita Rufus, il cane scomparso da oltre 10 giorni
LIVE
LUGANO
2 ore

Ritrovato senza vita Rufus, il cane scomparso da oltre 10 giorni

«Come una guerra»
LIVE
CONFINE
1 gior
17
31

«Come una guerra»

Deragliamento al Gottardo, il capomovimento non poteva fare nulla
LIVE
CANTONE / SVIZZERA
1 gior
7
19

Deragliamento al Gottardo, il capomovimento non poteva fare nulla

Tutti con il naso all'insù
LIVE
CANTONE/SVIZZERA
2 gior
25
35

Tutti con il naso all'insù

«Non sei sbagliata, vai bene così come sei»
LIVE
LOCARNO
23 ore
9
49

«Non sei sbagliata, vai bene così come sei»

Dolore profondo: Vicky manda un bacio a Fabio Gaggini
LIVE
LUGANO
1 gior
4
53

Dolore profondo: Vicky manda un bacio a Fabio Gaggini

Decine in ospedale per dolori agli occhi dopo l'eclissi solare
LIVE
SVIZZERA/GERMANIA
1 gior
15
106

Decine in ospedale per dolori agli occhi dopo l'eclissi solare

Zanzare a caccia: ecco come scelgono le loro vittime
LIVE
CANTONE
1 gior
26
19

Zanzare a caccia: ecco come scelgono le loro vittime

Ponte Brolla, giovane ferito dopo un tuffo
LIVE
LOCARNO
1 gior
13
55

Ponte Brolla, giovane ferito dopo un tuffo

Dov’è finito Rufus? Undici giorni di ricerche e un racconto che non convince
LIVE
MASSAGNO
1 gior

Dov’è finito Rufus? Undici giorni di ricerche e un racconto che non convince

La favola dopo il maxi rogo: il video
LIVE
CANTONE
2 gior
3
52

La favola dopo il maxi rogo: il video

Telefono sempre acceso e sveglia a qualsiasi ora. Sono gli "angeli custodi" dei VIP
LIVE
CANTONE
2 gior
17
38

Telefono sempre acceso e sveglia a qualsiasi ora. Sono gli "angeli custodi" dei VIP

Morte brutale per un cane dopo un bagno nel lago: si sospettano i cianobatteri
LIVE
VAUD
1 gior
4

Morte brutale per un cane dopo un bagno nel lago: si sospettano i cianobatteri

Milionario e campione del mondo, ma vola con Ryanair
LIVE
MADRID
1 gior
8
82

Milionario e campione del mondo, ma vola con Ryanair

In fiamme i boschi sopra Como: due palazzine evacuate
LIVE
CONFINE
1 gior
6
18

In fiamme i boschi sopra Como: due palazzine evacuate

«Se dovessi scommettere oggi, la Lega da sola non conferma il seggio in Governo»
LIVE
L'INTERVISTA
2 gior
93

«Se dovessi scommettere oggi, la Lega da sola non conferma il seggio in Governo»

Il Lugano piange e ricorda Gaggini
LIVE
LUGANO
2 gior
17

Il Lugano piange e ricorda Gaggini

«Qualcuno ha visto l'auto che mi ha tagliato la strada?»
LIVE
SANT'ANTONINO
20 ore
47
48

«Qualcuno ha visto l'auto che mi ha tagliato la strada?»

Noè accarezza l’oro: Ponti è di bronzo nei 100 metri delfino
LIVE
PARIGI 2026
1 gior
5
93

Noè accarezza l’oro: Ponti è di bronzo nei 100 metri delfino

Il Monte Goi continua a bruciare: arrivano i Canadair
LIVE
CONFINE
1 gior

Il Monte Goi continua a bruciare: arrivano i Canadair

Togliere al Ceresio per dare al Verbano: «Non mettiamo in crisi nessuno»
LIVE
LUGANO
2 gior
64
96

Togliere al Ceresio per dare al Verbano: «Non mettiamo in crisi nessuno»

Caduto in montagna, il 75enne è spirato in ospedale
LIVE
ACQUAROSSA
3 gior

Caduto in montagna, il 75enne è spirato in ospedale

Nuove regole UE sugli imballaggi: una stangata per i piccoli commercianti
LIVE
SVIZZERA
2 gior
34
75

Nuove regole UE sugli imballaggi: una stangata per i piccoli commercianti

Trump ci ricasca...dal sonno. E il video diventa virale
LIVE
STATI UNITI
1 gior
11
71

Trump ci ricasca...dal sonno. E il video diventa virale

Resti umani riemergono dal ghiacciaio
LIVE
VALLESE
1 gior

Resti umani riemergono dal ghiacciaio

Impero, lusso e glamour... l'incredibile (e dorata) storia di Cristiano e Georgina
LIVE
VIP
2 gior
22

Impero, lusso e glamour... l'incredibile (e dorata) storia di Cristiano e Georgina

Faceva «chiamate shock» per truffare gli anziani, beccato sull'A2
LIVE
CANTONE
2 gior
51
70

Faceva «chiamate shock» per truffare gli anziani, beccato sull'A2

Una gigantesca palla di capelli umani alta tre metri rotola per New York
LIVE
NEW YORK
1 gior
8
41

Una gigantesca palla di capelli umani alta tre metri rotola per New York

Guadagna 11’000 franchi al mese...ma alla fine gliene restano 375
LIVE
SVIZZERA
4 gior
202

Guadagna 11’000 franchi al mese...ma alla fine gliene restano 375

Nuovi dubbi sulla salute di The Donald. «Ha una brutta cera»
LIVE
STATI UNITI
1 gior
21
76

Nuovi dubbi sulla salute di The Donald. «Ha una brutta cera»

Due gravi incidenti nel giro di un'ora sull'A2: un morto e otto feriti
LIVE
URI
1 gior

Due gravi incidenti nel giro di un'ora sull'A2: un morto e otto feriti

A Ibiza l'eclissi lascia senza fiato: il video dalle Baleari
LIVE
SPAGNA
2 gior
1
24

A Ibiza l'eclissi lascia senza fiato: il video dalle Baleari

Il visitatore delle auto colpisce ancora: nuovo episodio notturno a Vacallo
LIVE
VACALLO
22 ore
30
59

Il visitatore delle auto colpisce ancora: nuovo episodio notturno a Vacallo

Dopo il boom, l’oro inciampa: cosa aspettarsi ora?
LIVE
SVIZZERA
1 gior
4

Dopo il boom, l’oro inciampa: cosa aspettarsi ora?

ULTIME NOTIZIE SPORT
«Da quanto tempo ha 17 anni?»
LIVE
SUPERCOPPA UEFA
6 ore
6
15

«Da quanto tempo ha 17 anni?»

Werro spaziale: magnifico oro d'Europa
LIVE
BIRMINGHAM 2026
14 ore
47

Werro spaziale: magnifico oro d'Europa

ACB sempre più a fondo: eliminato da una squadra di Seconda interregionale
LIVE
COPPA SVIZZERA
15 ore
17
50

ACB sempre più a fondo: eliminato da una squadra di Seconda interregionale

Esperimenti e vittoria per l'Ambrì
LIVE
HCAP
15 ore
1
13

Esperimenti e vittoria per l'Ambrì

Incidente tremendo, muore in corsa il 19enne Tarling
LIVE
CICLISMO
16 ore
3

Incidente tremendo, muore in corsa il 19enne Tarling

C’è la coppa, il Lugano non gioca
LIVE
SUPER LEAGUE
20 ore
2
6

C’è la coppa, il Lugano non gioca

Dal Ticino all'Estonia, il giovane talento incanta
LIVE
AUTOMOBILISMO
21 ore
12

Dal Ticino all'Estonia, il giovane talento incanta

Petrucciani & CO, applausi europei
LIVE
BIRMINGHAM 2026
22 ore
6

Petrucciani & CO, applausi europei

Sviene, viene operata al cervello ma non ce la fa: addio alla 18enne stellina
LIVE
GOLF
23 ore

Sviene, viene operata al cervello ma non ce la fa: addio alla 18enne stellina

Sottile e Mauri positivi agli Europei
LIVE
PARIGI 2026
1 gior
2
2

Sottile e Mauri positivi agli Europei