Giotto Morandi torna al GC

Queste le parole del diretto interessato, reduce da un campionato con il Servette (0 gol in 24 incontri). «Sono molto felice di essere di nuovo ai Grasshopper. Ho tanti bei ricordi del periodo trascorso qui e il club ha sempre continuato a rappresentare qualcosa di speciale per me. I colloqui con la dirigenza sono stati decisivi per il mio ritorno. Mi hanno convinto la direzione intrapresa dal club, le sue ambizioni e il nuovo progetto. Credo fermamente in ciò che si sta costruendo qui e sono molto motivato a dare il mio contributo. Non vedo l'ora di indossare nuovamente la maglia del GCZ e di dare tutto per la squadra e per il club».