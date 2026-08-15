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100m dorso: niente finale per Mityukov

Il 53''57 non è bastato al ginevrino per raggiungere l'ultimo atto di domani.
100m dorso: niente finale per Mityukov
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di Fabrizio BerettaGiornalista
100m dorso: niente finale per Mityukov
Il 53''57 non è bastato al ginevrino per raggiungere l'ultimo atto di domani.
SPORT: Risultati e classifiche

PARIGI - Non ce l'ha fatta Roman Mityukov a conquistare un posto nell'ultimo atto dei 100m dorso. Dopo aver raggiunto in mattinata la semifinale con il 12esimo miglior tempo, l'elvetico - che negli scorsi giorni aveva già dovuto ingoiare un boccone amaro con il quarto rango nei 200m dorso - ha visto svanire i suoi sogni di gloria: ha nuotato in 53''57, chiudendo la sua batteria al quinto posto e al decimo rango complessivo.

Da segnalare inoltre che Léon Marchand si è imposto in 1’51’’72 nei 200m farfalla, gara alla quale Noè Ponti non partecipa ormai da anni. Il francese è comunque rimasto lontano dal tempo che gli aveva permesso di conquistare l’oro ai Giochi (1'51''21) e ancora più distante dal record del mondo di Kristof Milak (1'50''34).

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