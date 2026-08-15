100m dorso: niente finale per Mityukov

PARIGI - Non ce l'ha fatta Roman Mityukov a conquistare un posto nell'ultimo atto dei 100m dorso. Dopo aver raggiunto in mattinata la semifinale con il 12esimo miglior tempo, l'elvetico - che negli scorsi giorni aveva già dovuto ingoiare un boccone amaro con il quarto rango nei 200m dorso - ha visto svanire i suoi sogni di gloria: ha nuotato in 53''57, chiudendo la sua batteria al quinto posto e al decimo rango complessivo.