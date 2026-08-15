Tennis maschile
BIRMINGHAM 2026
La staffetta 4x100m si giocherà una medaglia (ma Ajla Del Ponte non gareggerà in finale)
Ajla Del Ponte, Géraldine Di Tizio-Frey, Léonie Pointet e Salomé Kora hanno staccato il terzo tempo complessivo (42''38), qualificandosi per l'ultimo atto
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La staffetta 4x100m si giocherà una medaglia (ma Ajla Del Ponte non gareggerà in finale)
Ajla Del Ponte, Géraldine Di Tizio-Frey, Léonie Pointet e Salomé Kora hanno staccato il terzo tempo complessivo (42''38), qualificandosi per l'ultimo atto
La staffetta 4x100m femminile, impegnata agli Europei di Birmingham, potrà giocarsi una medaglia questa sera alle 22.48. Sì perché Ajla Del Ponte, Géraldine Di Tizio-Frey, Léonie Pointet e Salomé Kora hanno staccato il pass per l'ultimo atto, grazie al 42''38, il terzo tempo complessivo e il miglior crono stagionale).
Oltre alla Svizzera, nella finale della 4×100 femminile saranno presenti Italia, Gran Bretagna, Portogallo, Polonia, Ungheria, Belgio e Irlanda.
A poche ore dalla gara, come riporta la RSI, Swiss Atheltics ha deciso di non "schierare" Ajla Del Ponte per la finale, preferendole Fabienne Hoenke.
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