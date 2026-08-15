Tennis maschile
COPPA SVIZZERA
Il Taverne elimina il Brunnen
I ticinesi si sono imposti 2-1 al supplementare
TiPress
Il Taverne elimina il Brunnen
I ticinesi si sono imposti 2-1 al supplementare
BRUNNEN - Privo di capitan Sabbatini per squalifica, il Taverne ha fatto valere le due categorie di differenza nel primo turno di Coppa Svizzera, ma ha dovuto sudare le proverbiali sette camicie, visto che la sfida contro il Brunnen si è protratta fino ai supplementari. Impegnati sul campo della formazione svittese di Seconda Lega, i ticinesi si sono imposti per 2-1.
Dopo aver chiuso i primi 45' in vantaggio grazie al gol di Arthur Bandeira Diniz, i ragazzi di Dagoberto Carbone - che militano in Prima Lega Classic - hanno subito il pareggio dei padroni di casa al 74', firmato da Elvis Bratanovic. Nei supplementari è poi arrivato lo spunto decisivo di Rosa, che ha spedito i ticinesi al secondo turno della sempre affascinante competizione.
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