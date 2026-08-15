Il Taverne elimina il Brunnen

BRUNNEN - Privo di capitan Sabbatini per squalifica, il Taverne ha fatto valere le due categorie di differenza nel primo turno di Coppa Svizzera, ma ha dovuto sudare le proverbiali sette camicie, visto che la sfida contro il Brunnen si è protratta fino ai supplementari. Impegnati sul campo della formazione svittese di Seconda Lega, i ticinesi si sono imposti per 2-1.