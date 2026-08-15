Werro regina d'Europa, ma la vigilia è stata turbolenta: «Ho cancellato Instagram»
Audrey Werro è la regina d'Europa sugli 800 metri. Prima della gara ha compiuto un passo radicale.
Audrey Werro è la regina d'Europa sugli 800 metri. Prima della gara ha compiuto un passo radicale.
BIRMINGHAM - Audrey Werro è la nuova campionessa europea degli 800 metri. La 22enne friborghese ha conquistato l'oro battendo la grande rivale e beniamina di casa Keely Hodgkinson e firmando anche il record europeo.
Un successo arrivato dopo una semifinale complicata: Werro era caduta nella sua batteria e la sua presenza in finale era rimasta in dubbio. La giuria ha poi deciso a suo favore dopo che dalle immagini video era emerso un leggero contatto con un'avversaria poco prima della caduta. «È stato pazzesco. Soprattutto per la testa, le ultime 24 ore non sono state facili», ha raccontato ai microfoni di SRF.
La decisione della giuria ha generato numerose discussioni e anche commenti spiacevoli sui social. Werro ha quindi scelto di cancellare l'app di Instagram dal proprio smartphone. «Ho letto alcuni commenti spiacevoli, ma poi ho deciso molto rapidamente di lasciarmi tutto alle spalle facendo questo taglio. Volevo così escludere tutto», ha spiegato, come riferito anche dal "Blick".
Dopo la vittoria, il suo fan club le ha consegnato una corona. «Penso che la mia vittoria significhi che al momento sono la regina degli 800 m. Per questo ora mi permetto anche di indossare questa corona», ha commentato la giovane svizzera.
Lo sguardo è già rivolto al futuro. Il record mondiale degli 800 metri, stabilito nel 1983 in 1'53''28, rappresenta un possibile prossimo traguardo. L'esperto di SRF Viktor Röthlin ha definito Werro «il più grande talento dell'atletica leggera che la Svizzera abbia mai visto».