Werro regina d'Europa, ma la vigilia è stata turbolenta: «Ho cancellato Instagram»

La decisione della giuria ha generato numerose discussioni e anche commenti spiacevoli sui social. Werro ha quindi scelto di cancellare l'app di Instagram dal proprio smartphone. «Ho letto alcuni commenti spiacevoli, ma poi ho deciso molto rapidamente di lasciarmi tutto alle spalle facendo questo taglio. Volevo così escludere tutto», ha spiegato, come riferito anche dal "Blick".

Dopo la vittoria, il suo fan club le ha consegnato una corona. «Penso che la mia vittoria significhi che al momento sono la regina degli 800 m. Per questo ora mi permetto anche di indossare questa corona», ha commentato la giovane svizzera.