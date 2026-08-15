Ajla Del Ponte e la staffetta 4x100m si giocherà una medaglia

La staffetta 4x100m femminile, impegnata agli Europei di Birmingham, potrà giocarsi una medaglia questa sera alle 22.48. Sì perché Ajla Del Ponte, Géraldine Di Tizio-Frey, Léonie Pointet e Salomé Kora hanno staccato il pass per l'ultimo atto, grazie al 42''38, il terzo tempo complessivo e il miglior crono stagionale).