BIRMINGHAM 2026
Ajla Del Ponte e la staffetta 4x100m si giocherà una medaglia
Ajla Del Ponte, Géraldine Di Tizio-Frey, Léonie Pointet e Salomé Kora hanno staccato il terzo tempo complessivo (42''38), qualificandosi per l'ultimo atto
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Ajla Del Ponte e la staffetta 4x100m si giocherà una medaglia
Ajla Del Ponte, Géraldine Di Tizio-Frey, Léonie Pointet e Salomé Kora hanno staccato il terzo tempo complessivo (42''38), qualificandosi per l'ultimo atto
La staffetta 4x100m femminile, impegnata agli Europei di Birmingham, potrà giocarsi una medaglia questa sera alle 22.48. Sì perché Ajla Del Ponte, Géraldine Di Tizio-Frey, Léonie Pointet e Salomé Kora hanno staccato il pass per l'ultimo atto, grazie al 42''38, il terzo tempo complessivo e il miglior crono stagionale).
Oltre alla Svizzera, nella finale della 4×100 femminile saranno presenti Italia, Gran Bretagna, Portogallo, Polonia, Ungheria, Belgio e Irlanda.
Nella medesima gara, passando al maschile, il quartetto rossocrociato ha mancato il pass per un maledetto centesimo.
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