Cerca e trova immobili
Segnalaci
COPPA SVIZZERA

17 gol in tre: Servette, Basilea e Young Boys passeggiano

Coppa Svizzera: nessuna sorpresa, vita facile per tre squadre di Super League
17 gol in tre: Servette, Basilea e Young Boys passeggiano
Freshfocus
di Fabrizio BerettaGiornalista
17 gol in tre: Servette, Basilea e Young Boys passeggiano
Coppa Svizzera: nessuna sorpresa, vita facile per tre squadre di Super League
CALCIO: Risultati e classifiche

BAVOIS - Nella sua storia la Coppa Svizzera ci ha spesso regalato serata epiche, rimonte clamorose ed exploit incredibili. Non è stato il caso delle prime partite di oggi valide per i 32esimi di finale, nelle quali le tre squadre di Super League - nella fattispecie Servette, Basilea e Young Boys - hanno avuto vita semplice.

Ad aprire le danze ci hanno pensato i ginevrini, i quali hanno vinto 7-0 sul campo del Bavois, formazione di Prima Lega Promotion. Hanno partecipato al festival del gol Douline (doppietta), Njoh (doppietta), Frontier, Mraz, e Burch.

Anche i renani hanno avuto la strada in discesa al cospetto del Courtételle, formazione di Prima Lega, imponendosi con il risultato di 6-1. In rete per la squadra di Lichtsteiner sono andati Olaigbe, Bacanin, Sow, Celar su rigore, Thorell e Koloto. Di Rossé il sigillo della bandiera per i giurassiani, quando il risultato era sul 6-0.

Anche lo Young Boys non si è tirato indietro, andando a vincere 4-0 in trasferta contro il Liestal (Seconda Interregionale) in virtù delle segnature di Wüthrich, Fassnacht, Schmidt e Mbongu.

COPPA SVIZZERA
Tracollo Bellinzona

Entra nel canale WhatsApp di Ticinonline.
Iscriviti alla newsletter giornaliera di Tio per ricevere le notizie più importanti direttamente nella tua casella di posta.
Naviga su tio.ch senza pubblicità Prova TioABO per 7 giorni.
basileacalciocoppa svizzeraservettesuper leagueyoung boys
COMMENTI
NOTIZIE PIÙ LETTE
«Ho rischiato la vita per salvare quel bambino. Ora non posso lavorare»
LIVE
CONFINE
1 gior
80

«Ho rischiato la vita per salvare quel bambino. Ora non posso lavorare»

Ritrovato senza vita Rufus, il cane scomparso da oltre 10 giorni
LIVE
LUGANO
9 ore

Ritrovato senza vita Rufus, il cane scomparso da oltre 10 giorni

È morto Fabio Gaggini
LIVE
CANTONE
2 gior

È morto Fabio Gaggini

«Fumo dalla griglia e canicola: siamo al burnout». Ma la svolta è vicina
LIVE
GIUBIASCO
1 gior
20
86

«Fumo dalla griglia e canicola: siamo al burnout». Ma la svolta è vicina

La canicola non vuole andarsene. Ma arrivano anche i temporali
LIVE
CANTONE / SVIZZERA
1 gior
23
133

La canicola non vuole andarsene. Ma arrivano anche i temporali

Bambino rischia di annegare al Lido di Locarno, provvidenziali i primi soccorsi
LIVE
LOCARNO
1 gior
20
70

Bambino rischia di annegare al Lido di Locarno, provvidenziali i primi soccorsi

Camion in fiamme sull'A2 in direzione sud
LIVE
BIASCA
2 gior
24

Camion in fiamme sull'A2 in direzione sud

Cade e batte la testa, ora la sua vita è in pericolo
LIVE
LUGANESE
1 gior

Cade e batte la testa, ora la sua vita è in pericolo

Como, il fuoco è arrivato alle case
LIVE
CONFINE
1 gior
7
54

Como, il fuoco è arrivato alle case

Sirica vende la sua Z900
LIVE
CANTONE
1 gior
98
285

Sirica vende la sua Z900

Tende, amache e musica fino alle quattro del mattino
LIVE
LOCARNO
2 gior
72
170

Tende, amache e musica fino alle quattro del mattino

In vacanza sull'isola greca: 17enne folgorato sotto la doccia
LIVE
GRECIA
2 gior

In vacanza sull'isola greca: 17enne folgorato sotto la doccia

«Credo che Elvis Presley sia mio padre»: quattro anni alla ricerca della verità
LIVE
SVIZZERA
3 gior
15
63

«Credo che Elvis Presley sia mio padre»: quattro anni alla ricerca della verità

«Come una guerra»
LIVE
CONFINE
1 gior
17
31

«Come una guerra»

Deragliamento al Gottardo, il capomovimento non poteva fare nulla
LIVE
CANTONE / SVIZZERA
2 gior
7
19

Deragliamento al Gottardo, il capomovimento non poteva fare nulla

Tutti con il naso all'insù
LIVE
CANTONE/SVIZZERA
2 gior
25
34

Tutti con il naso all'insù

«Non sei sbagliata, vai bene così come sei»
LIVE
LOCARNO
1 gior
9
49

«Non sei sbagliata, vai bene così come sei»

Dov’è finito Rufus? Undici giorni di ricerche e un racconto che non convince
LIVE
MASSAGNO
1 gior

Dov’è finito Rufus? Undici giorni di ricerche e un racconto che non convince

Morte brutale per un cane dopo un bagno nel lago: si sospettano i cianobatteri
LIVE
VAUD
1 gior
4

Morte brutale per un cane dopo un bagno nel lago: si sospettano i cianobatteri

Dolore profondo: Vicky manda un bacio a Fabio Gaggini
LIVE
LUGANO
2 gior
4
53

Dolore profondo: Vicky manda un bacio a Fabio Gaggini

Decine in ospedale per dolori agli occhi dopo l'eclissi solare
LIVE
SVIZZERA/GERMANIA
2 gior
15
104

Decine in ospedale per dolori agli occhi dopo l'eclissi solare

Zanzare a caccia: ecco come scelgono le loro vittime
LIVE
CANTONE
1 gior
26
20

Zanzare a caccia: ecco come scelgono le loro vittime

Ponte Brolla, giovane ferito dopo un tuffo
LIVE
LOCARNO
1 gior
13
54

Ponte Brolla, giovane ferito dopo un tuffo

La favola dopo il maxi rogo: il video
LIVE
CANTONE
2 gior
3
51

La favola dopo il maxi rogo: il video

Accoltellamento nella notte a Molino Nuovo, un ferito
LIVE
LUGANO
6 ore
30
86

Accoltellamento nella notte a Molino Nuovo, un ferito

Telefono sempre acceso e sveglia a qualsiasi ora. Sono gli "angeli custodi" dei VIP
LIVE
CANTONE
2 gior
17
36

Telefono sempre acceso e sveglia a qualsiasi ora. Sono gli "angeli custodi" dei VIP

Milionario e campione del mondo, ma vola con Ryanair
LIVE
MADRID
1 gior
8
79

Milionario e campione del mondo, ma vola con Ryanair

In fiamme i boschi sopra Como: due palazzine evacuate
LIVE
CONFINE
2 gior
6
17

In fiamme i boschi sopra Como: due palazzine evacuate

«Qualcuno ha visto l'auto che mi ha tagliato la strada?»
LIVE
SANT'ANTONINO
1 gior
49
49

«Qualcuno ha visto l'auto che mi ha tagliato la strada?»

«Se dovessi scommettere oggi, la Lega da sola non conferma il seggio in Governo»
LIVE
L'INTERVISTA
2 gior
93

«Se dovessi scommettere oggi, la Lega da sola non conferma il seggio in Governo»

Morta a Lugano Silvia Monti
LIVE
LUGANO
3 gior

Morta a Lugano Silvia Monti

Il Lugano piange e ricorda Gaggini
LIVE
LUGANO
2 gior
18

Il Lugano piange e ricorda Gaggini

Noè accarezza l’oro: Ponti è di bronzo nei 100 metri delfino
LIVE
PARIGI 2026
2 gior
5
91

Noè accarezza l’oro: Ponti è di bronzo nei 100 metri delfino

Il Monte Goi continua a bruciare: arrivano i Canadair
LIVE
CONFINE
1 gior

Il Monte Goi continua a bruciare: arrivano i Canadair

Togliere al Ceresio per dare al Verbano: «Non mettiamo in crisi nessuno»
LIVE
LUGANO
2 gior
64
92

Togliere al Ceresio per dare al Verbano: «Non mettiamo in crisi nessuno»

«No alla partita della vergogna»
LIVE
LUGANO
6 ore
152
240

«No alla partita della vergogna»

Nuove regole UE sugli imballaggi: una stangata per i piccoli commercianti
LIVE
SVIZZERA
2 gior
34
74

Nuove regole UE sugli imballaggi: una stangata per i piccoli commercianti

Due gravi incidenti nel giro di un'ora sull'A2: un morto e otto feriti
LIVE
URI
1 gior

Due gravi incidenti nel giro di un'ora sull'A2: un morto e otto feriti

Trump ci ricasca...dal sonno. E il video diventa virale
LIVE
STATI UNITI
2 gior
11
69

Trump ci ricasca...dal sonno. E il video diventa virale

Auto finisce sul tetto sulla strada cantonale
LIVE
SANT'ANTONINO
3 gior
29
47

Auto finisce sul tetto sulla strada cantonale

Resti umani riemergono dal ghiacciaio
LIVE
VALLESE
2 gior

Resti umani riemergono dal ghiacciaio

Una gigantesca palla di capelli umani alta tre metri rotola per New York
LIVE
NEW YORK
1 gior
8
40

Una gigantesca palla di capelli umani alta tre metri rotola per New York

Fattoria degli orrori, parte la denuncia contro il veterinario cantonale
LIVE
SOLETTA
23 ore
5
78

Fattoria degli orrori, parte la denuncia contro il veterinario cantonale

Nuovi dubbi sulla salute di The Donald. «Ha una brutta cera»
LIVE
STATI UNITI
1 gior
21
76

Nuovi dubbi sulla salute di The Donald. «Ha una brutta cera»

Dopo il boom, l’oro inciampa: cosa aspettarsi ora?
LIVE
SVIZZERA
2 gior
5

Dopo il boom, l’oro inciampa: cosa aspettarsi ora?

Il visitatore delle auto colpisce ancora: nuovo episodio notturno a Vacallo
LIVE
VACALLO
1 gior
35
58

Il visitatore delle auto colpisce ancora: nuovo episodio notturno a Vacallo

A Ibiza l'eclissi lascia senza fiato: il video dalle Baleari
LIVE
SPAGNA
2 gior
1
23

A Ibiza l'eclissi lascia senza fiato: il video dalle Baleari

Sviene, viene operata al cervello ma non ce la fa: addio alla 18enne stellina
LIVE
GOLF
1 gior

Sviene, viene operata al cervello ma non ce la fa: addio alla 18enne stellina

ULTIME NOTIZIE SPORT
Ajla Del Ponte e la staffetta 4x100m si giocherà una medaglia
LIVE
BIRMINGHAM 2026
4 ore
6

Ajla Del Ponte e la staffetta 4x100m si giocherà una medaglia

Werro regina d'Europa, ma la vigilia è stata turbolenta: «Ho cancellato Instagram»
LIVE
BIRMINGHAM 2026
5 ore
4
27

Werro regina d'Europa, ma la vigilia è stata turbolenta: «Ho cancellato Instagram»

Il ritorno di Giotto Morandi
LIVE
SUPER LEAGUE
8 ore
1
9

Il ritorno di Giotto Morandi

«Da quanto tempo ha 17 anni?»
LIVE
SUPERCOPPA UEFA
12 ore
6
21

«Da quanto tempo ha 17 anni?»

Werro spaziale: magnifico oro d'Europa
LIVE
BIRMINGHAM 2026
20 ore
47

Werro spaziale: magnifico oro d'Europa

Esperimenti e vittoria per l'Ambrì
LIVE
HCAP
21 ore
1
17

Esperimenti e vittoria per l'Ambrì

Incidente tremendo, muore in corsa il 19enne Tarling
LIVE
CICLISMO
22 ore
3

Incidente tremendo, muore in corsa il 19enne Tarling

C’è la coppa, il Lugano non gioca
LIVE
SUPER LEAGUE
1 gior
3
6

C’è la coppa, il Lugano non gioca

Dal Ticino all'Estonia, il giovane talento incanta
LIVE
AUTOMOBILISMO
1 gior
12

Dal Ticino all'Estonia, il giovane talento incanta

Petrucciani & CO, applausi europei
LIVE
BIRMINGHAM 2026
1 gior
7

Petrucciani & CO, applausi europei