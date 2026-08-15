17 gol in tre: Servette, Basilea e Young Boys passeggiano
Coppa Svizzera: nessuna sorpresa, vita facile per tre squadre di Super League
Coppa Svizzera: nessuna sorpresa, vita facile per tre squadre di Super League
BAVOIS - Nella sua storia la Coppa Svizzera ci ha spesso regalato serata epiche, rimonte clamorose ed exploit incredibili. Non è stato il caso delle prime partite di oggi valide per i 32esimi di finale, nelle quali le tre squadre di Super League - nella fattispecie Servette, Basilea e Young Boys - hanno avuto vita semplice.
Ad aprire le danze ci hanno pensato i ginevrini, i quali hanno vinto 7-0 sul campo del Bavois, formazione di Prima Lega Promotion. Hanno partecipato al festival del gol Douline (doppietta), Njoh (doppietta), Frontier, Mraz, e Burch.
Anche i renani hanno avuto la strada in discesa al cospetto del Courtételle, formazione di Prima Lega, imponendosi con il risultato di 6-1. In rete per la squadra di Lichtsteiner sono andati Olaigbe, Bacanin, Sow, Celar su rigore, Thorell e Koloto. Di Rossé il sigillo della bandiera per i giurassiani, quando il risultato era sul 6-0.
Anche lo Young Boys non si è tirato indietro, andando a vincere 4-0 in trasferta contro il Liestal (Seconda Interregionale) in virtù delle segnature di Wüthrich, Fassnacht, Schmidt e Mbongu.