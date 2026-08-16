Accoltellamento a Molino Nuovo, fermato un 20enne
La vita del 24enne ferito in via Pelloni è in pericolo. Il giovane fermato è sospettato, tra l'altro, di tentato assassinio
LUGANO - Un 20enne cittadino italiano residente nella regione è stato fermato nell'ambito dell'inchiesta sull'accoltellamento avvenuto ieri, 15 agosto, poco prima delle 4 in via Pelloni a Lugano. Lo comunicano il Ministero pubblico e la Polizia cantonale.
Stando a una prima ricostruzione, una persona ha ferito con un'arma da taglio un 24enne cittadino iracheno residente nella regione, per poi darsi alla fuga. Le cause e la dinamica dell'accaduto sono ancora al vaglio degli inquirenti.
Sul posto sono intervenuti agenti della Polizia cantonale e della Polizia Città di Lugano, oltre ai soccorritori della Croce Verde. Dopo le prime cure, il 24enne è stato trasportato in ambulanza all'ospedale. Secondo i medici ha riportato gravi ferite, tali da metterne in pericolo la vita.
Le successive indagini hanno portato all'identificazione e al fermo del 20enne, la cui posizione è al vaglio. Le principali ipotesi di reato nei suoi confronti sono tentato assassinio, subordinatamente tentato omicidio intenzionale, e infrazione alla Legge federale sugli stupefacenti.
L'inchiesta, coordinata dal procuratore pubblico Zaccaria Akbas, prosegue per delineare le responsabilità e ricostruire la dinamica dei fatti. Al momento le autorità non rilasciano ulteriori informazioni.