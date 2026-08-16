Accoltellamento a Molino Nuovo, fermato un 20enne

Sul posto sono intervenuti agenti della Polizia cantonale e della Polizia Città di Lugano, oltre ai soccorritori della Croce Verde. Dopo le prime cure, il 24enne è stato trasportato in ambulanza all'ospedale. Secondo i medici ha riportato gravi ferite, tali da metterne in pericolo la vita.

Le successive indagini hanno portato all'identificazione e al fermo del 20enne, la cui posizione è al vaglio. Le principali ipotesi di reato nei suoi confronti sono tentato assassinio, subordinatamente tentato omicidio intenzionale, e infrazione alla Legge federale sugli stupefacenti.