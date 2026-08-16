Cerca e trova immobili
Segnalaci
LUGANO

Accoltellamento a Molino Nuovo, fermato un 20enne

La vita del 24enne ferito in via Pelloni è in pericolo. Il giovane fermato è sospettato, tra l'altro, di tentato assassinio
Accoltellamento a Molino Nuovo, fermato un 20enne
Rescue Media
Fonte Polizia cantonale
elaborata da Redazione
Accoltellamento a Molino Nuovo, fermato un 20enne
La vita del 24enne ferito in via Pelloni è in pericolo. Il giovane fermato è sospettato, tra l'altro, di tentato assassinio

LUGANO - Un 20enne cittadino italiano residente nella regione è stato fermato nell'ambito dell'inchiesta sull'accoltellamento avvenuto ieri, 15 agosto, poco prima delle 4 in via Pelloni a Lugano. Lo comunicano il Ministero pubblico e la Polizia cantonale.

Stando a una prima ricostruzione, una persona ha ferito con un'arma da taglio un 24enne cittadino iracheno residente nella regione, per poi darsi alla fuga. Le cause e la dinamica dell'accaduto sono ancora al vaglio degli inquirenti.

LUGANO
Accoltellamento nella notte a Molino Nuovo, un ferito

Sul posto sono intervenuti agenti della Polizia cantonale e della Polizia Città di Lugano, oltre ai soccorritori della Croce Verde. Dopo le prime cure, il 24enne è stato trasportato in ambulanza all'ospedale. Secondo i medici ha riportato gravi ferite, tali da metterne in pericolo la vita.

Le successive indagini hanno portato all'identificazione e al fermo del 20enne, la cui posizione è al vaglio. Le principali ipotesi di reato nei suoi confronti sono tentato assassinio, subordinatamente tentato omicidio intenzionale, e infrazione alla Legge federale sugli stupefacenti.

L'inchiesta, coordinata dal procuratore pubblico Zaccaria Akbas, prosegue per delineare le responsabilità e ricostruire la dinamica dei fatti. Al momento le autorità non rilasciano ulteriori informazioni.

Entra nel canale WhatsApp di Ticinonline.
Iscriviti alla newsletter giornaliera di Tio per ricevere le notizie più importanti direttamente nella tua casella di posta.
Naviga su tio.ch senza pubblicità Prova TioABO per 7 giorni.
accoltellamentoluganomolino nuovopolizia cantonalevia pelloni
COMMENTI
NOTIZIE PIÙ LETTE
Ritrovato senza vita Rufus, il cane scomparso da oltre 10 giorni
LIVE
LUGANO
1 gior

Ritrovato senza vita Rufus, il cane scomparso da oltre 10 giorni

«Ho rischiato la vita per salvare quel bambino. Ora non posso lavorare»
LIVE
CONFINE
2 gior
84

«Ho rischiato la vita per salvare quel bambino. Ora non posso lavorare»

«Fumo dalla griglia e canicola: siamo al burnout». Ma la svolta è vicina
LIVE
GIUBIASCO
1 gior
21
87

«Fumo dalla griglia e canicola: siamo al burnout». Ma la svolta è vicina

La canicola non vuole andarsene. Ma arrivano anche i temporali
LIVE
CANTONE / SVIZZERA
2 gior
23
132

La canicola non vuole andarsene. Ma arrivano anche i temporali

Bambino rischia di annegare al Lido di Locarno, provvidenziali i primi soccorsi
LIVE
LOCARNO
1 gior
22
67

Bambino rischia di annegare al Lido di Locarno, provvidenziali i primi soccorsi

Cade e batte la testa, ora la sua vita è in pericolo
LIVE
LUGANESE
2 gior

Cade e batte la testa, ora la sua vita è in pericolo

Sirica vende la sua Z900
LIVE
CANTONE
1 gior
99
281

Sirica vende la sua Z900

Como, il fuoco è arrivato alle case
LIVE
CONFINE
2 gior
7
54

Como, il fuoco è arrivato alle case

Tragedia in Engadina: carrozza di turisti si schianta contro un albero
LIVE
GRIGIONI
18 ore

Tragedia in Engadina: carrozza di turisti si schianta contro un albero

Morte brutale per un cane dopo un bagno nel lago: si sospettano i cianobatteri
LIVE
VAUD
2 gior
4

Morte brutale per un cane dopo un bagno nel lago: si sospettano i cianobatteri

Accoltellamento a Molino Nuovo, fermato un 20enne
LIVE
LUGANO
3 ore
93
96

Accoltellamento a Molino Nuovo, fermato un 20enne

Tende, amache e musica fino alle quattro del mattino
LIVE
LOCARNO
2 gior
73
165

Tende, amache e musica fino alle quattro del mattino

In vacanza sull'isola greca: 17enne folgorato sotto la doccia
LIVE
GRECIA
2 gior

In vacanza sull'isola greca: 17enne folgorato sotto la doccia

Dov’è finito Rufus? Undici giorni di ricerche e un racconto che non convince
LIVE
MASSAGNO
2 gior

Dov’è finito Rufus? Undici giorni di ricerche e un racconto che non convince

«Non sei sbagliata, vai bene così come sei»
LIVE
LOCARNO
2 gior
9
46

«Non sei sbagliata, vai bene così come sei»

Sul monte devastato dalle fiamme, per un selfie
LIVE
CONFINE
23 ore
27
112

Sul monte devastato dalle fiamme, per un selfie

Accoltellamento nella notte a Molino Nuovo, un ferito
LIVE
LUGANO
1 gior
41
94

Accoltellamento nella notte a Molino Nuovo, un ferito

«Come una guerra»
LIVE
CONFINE
2 gior
17
31

«Come una guerra»

Deragliamento al Gottardo, il capomovimento non poteva fare nulla
LIVE
CANTONE / SVIZZERA
3 gior
7
17

Deragliamento al Gottardo, il capomovimento non poteva fare nulla

Decine in ospedale per dolori agli occhi dopo l'eclissi solare
LIVE
SVIZZERA/GERMANIA
2 gior
15
103

Decine in ospedale per dolori agli occhi dopo l'eclissi solare

Zanzare a caccia: ecco come scelgono le loro vittime
LIVE
CANTONE
2 gior
26
21

Zanzare a caccia: ecco come scelgono le loro vittime

Incidente tremendo, muore in corsa il 19enne Tarling
LIVE
CICLISMO
1 gior
3

Incidente tremendo, muore in corsa il 19enne Tarling

Ponte Brolla, giovane ferito dopo un tuffo
LIVE
LOCARNO
2 gior
13
52

Ponte Brolla, giovane ferito dopo un tuffo

«No alla partita della vergogna»
LIVE
LUGANO
1 gior
183
341

«No alla partita della vergogna»

Milionario e campione del mondo, ma vola con Ryanair
LIVE
MADRID
2 gior
8
75

Milionario e campione del mondo, ma vola con Ryanair

Dolore profondo: Vicky manda un bacio a Fabio Gaggini
LIVE
LUGANO
3 gior
4
53

Dolore profondo: Vicky manda un bacio a Fabio Gaggini

«Qualcuno ha visto l'auto che mi ha tagliato la strada?»
LIVE
SANT'ANTONINO
1 gior
49
49

«Qualcuno ha visto l'auto che mi ha tagliato la strada?»

In fiamme i boschi sopra Como: due palazzine evacuate
LIVE
CONFINE
2 gior
6
15

In fiamme i boschi sopra Como: due palazzine evacuate

È morto Fabio Gaggini
LIVE
CANTONE
3 gior

È morto Fabio Gaggini

Noè accarezza l’oro: Ponti è di bronzo nei 100 metri delfino
LIVE
PARIGI 2026
2 gior
5
86

Noè accarezza l’oro: Ponti è di bronzo nei 100 metri delfino

Il Monte Goi continua a bruciare: arrivano i Canadair
LIVE
CONFINE
2 gior

Il Monte Goi continua a bruciare: arrivano i Canadair

Due gravi incidenti nel giro di un'ora sull'A2: un morto e otto feriti
LIVE
URI
2 gior

Due gravi incidenti nel giro di un'ora sull'A2: un morto e otto feriti

Fattoria degli orrori, parte la denuncia contro il veterinario cantonale
LIVE
SOLETTA
1 gior
7
75

Fattoria degli orrori, parte la denuncia contro il veterinario cantonale

Un Pardo a Monica Bellucci e uno che parla ticinese
LIVE
LOCARNO
23 ore
3
29

Un Pardo a Monica Bellucci e uno che parla ticinese

Sviene, viene operata al cervello ma non ce la fa: addio alla 18enne stellina
LIVE
GOLF
2 gior

Sviene, viene operata al cervello ma non ce la fa: addio alla 18enne stellina

Non c'è pace per Carlos Alcaraz
LIVE
TENNIS
7 ore
5
14

Non c'è pace per Carlos Alcaraz

Trump ci ricasca...dal sonno. E il video diventa virale
LIVE
STATI UNITI
2 gior
11
69

Trump ci ricasca...dal sonno. E il video diventa virale

Incidente in Val Roseg, la vittima è una donna
LIVE
GRIGIONI
4 ore
10
29

Incidente in Val Roseg, la vittima è una donna

Una gigantesca palla di capelli umani alta tre metri rotola per New York
LIVE
NEW YORK
2 gior
8
40

Una gigantesca palla di capelli umani alta tre metri rotola per New York

Como, non è finita
LIVE
CONFINE
1 gior
28

Como, non è finita

«Da quanto tempo ha 17 anni?»
LIVE
SUPERCOPPA UEFA
1 gior
7
22

«Da quanto tempo ha 17 anni?»

Nuovi dubbi sulla salute di The Donald. «Ha una brutta cera»
LIVE
STATI UNITI
2 gior
21
72

Nuovi dubbi sulla salute di The Donald. «Ha una brutta cera»

Il visitatore delle auto colpisce ancora: nuovo episodio notturno a Vacallo
LIVE
VACALLO
1 gior
35
59

Il visitatore delle auto colpisce ancora: nuovo episodio notturno a Vacallo

Dopo il boom, l’oro inciampa: cosa aspettarsi ora?
LIVE
SVIZZERA
3 gior
5

Dopo il boom, l’oro inciampa: cosa aspettarsi ora?

L'aereo non arriva, Lugano bloccato alle isole Faroe
LIVE
FCL
2 gior
13
38

L'aereo non arriva, Lugano bloccato alle isole Faroe

I radar non vanno in vacanza
LIVE
CANTONE
1 gior
1
28

I radar non vanno in vacanza

Resti umani riemergono dal ghiacciaio
LIVE
VALLESE
3 gior

Resti umani riemergono dal ghiacciaio

ULTIME NOTIZIE TICINO
S'infortuna facendo canyoning, interviene la Rega
LIVE
IRAGNA
1 ora
5

S'infortuna facendo canyoning, interviene la Rega

Elicotteri in volo sul Monte Goi. «L'emergenza non è ancora finita»
LIVE
CONFINE
2 ore
7

Elicotteri in volo sul Monte Goi. «L'emergenza non è ancora finita»

Due incendi in simultanea sotto la linea dell'alta tensione
LIVE
BIASCA / RIVIERA
2 ore
3
6

Due incendi in simultanea sotto la linea dell'alta tensione

Perde il controllo sull'A2 e il rimorchio si rovescia
LIVE
GIORNICO
3 ore
14
18

Perde il controllo sull'A2 e il rimorchio si rovescia

I luoghi strategici del traffico aereo diventano mete escursionistiche
LIVE
CANTONE / SVIZZERA
4 ore
14

I luoghi strategici del traffico aereo diventano mete escursionistiche

L'estate 2026? Da record, ma un giorno la ricorderemo come più fresca della media
LIVE
CANTONE
4 ore
23
79

L'estate 2026? Da record, ma un giorno la ricorderemo come più fresca della media

Ognuno ha i suoi gusti… ma loro piacciono a tutti i ticinesi
LIVE
CANTONE
7 ore
11

Ognuno ha i suoi gusti… ma loro piacciono a tutti i ticinesi

Il pubblico ha scelto "Frank & Louis"
LIVE
LOCARNO
7 ore
12

Il pubblico ha scelto "Frank & Louis"

Bimbo rischia di annegare: «A portarlo in superficie è stata una 14enne»
LIVE
LOCARNO
20 ore
54
185

Bimbo rischia di annegare: «A portarlo in superficie è stata una 14enne»

Fumo a Iragna, intervengono i pompieri
LIVE
RIVIERA
20 ore
1
11

Fumo a Iragna, intervengono i pompieri