Il pubblico ha scelto "Frank & Louis"

«È una grande gioia e un onore incredibile ricevere il premio del pubblico a Locarno per Frank & Louis», ha dichiarato Petra Volpe. «È il riconoscimento più alto che un regista possa ricevere, perché significa che il film ha davvero raggiunto le persone per cui era stato pensato. Insieme a tutto il mio team e al cast, desidero ringraziare il pubblico di Locarno per aver condiviso con noi una splendida serata in Piazza e per aver premiato il nostro film».