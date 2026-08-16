Il pubblico ha scelto "Frank & Louis"
Il film di Petra Volpe si è aggiudicato il Prix du Public UBS 2026
LOCARNO - Il dramma carcerario diretto dalla regista svizzera Petra Volpe, con Kingsley Ben-Adir e Rob Morgan, ha conquistato il cuore di migliaia di spettatori in Piazza Grande, aggiudicandosi il Prix du Public UBS della 79esima edizione del Locarno Film Festival.
«È una grande gioia e un onore incredibile ricevere il premio del pubblico a Locarno per Frank & Louis», ha dichiarato Petra Volpe. «È il riconoscimento più alto che un regista possa ricevere, perché significa che il film ha davvero raggiunto le persone per cui era stato pensato. Insieme a tutto il mio team e al cast, desidero ringraziare il pubblico di Locarno per aver condiviso con noi una splendida serata in Piazza e per aver premiato il nostro film».
Conosciuta per i suoi film dal forte impegno sociale, Volpe è tornata a Locarno per la sesta volta con Frank & Louis, che racconta il legame profondo e umano tra due detenuti: Frank (Kingsley Ben-Adir), dopo 20 anni dietro le sbarre, accetta di prendersi cura di Louis (Rob Morgan), un detenuto più anziano affetto da Alzheimer, nel tentativo di migliorare le proprie possibilità di scarcerazione.
Ispirato a "Gold Coats", il programma di caregiving della California Men's Colony di San Luis Obispo, il film è il risultato di un percorso a cui la regista ha lavorato per dieci anni. "Frank & Louis" è il primo lungometraggio in lingua inglese di Petra Volpe, e fa seguito a "Heldin" (L'ultimo turno), candidato ufficiale della Svizzera per il miglior film internazionale agli ultimi premi Oscar.
Per saperne di più sul film, è disponibile l'articolo di Laurine Chiarini realizzato per Pardo, il magazine quotidiano del Festival.
L'80esima edizione del Locarno Film Festival si terrà dal 4 al 14 agosto 2027.