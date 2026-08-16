Ognuno ha i suoi gusti… ma loro piacciono a tutti i ticinesi

Particolarmente richiesti risultano i ventilatori compatti e mobili. «Alcuni dei nostri modelli più popolari sono ormai quasi completamente esauriti e sono disponibili solo in piccole quantità in alcune filiali».

«Incassi da record»

Sulla stessa lunghezza d’onda MediaMarkt, che spiega che «a livello nazionale, la domanda di ventilatori, condizionatori e altri prodotti legati al clima degli ambienti interni è stata eccezionalmente elevata a causa del lungo periodo di caldo». A partire dall’inizio di luglio, MediaMarkt Svizzera ha così registrato «un nuovo livello record di vendite» nelle categorie condizionatori, ventilatori e purificatori d’aria.