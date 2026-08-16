Due incendi in simultanea sotto la linea dell'alta tensione

Gli episodi risalgono a poco prima delle 18 di sabato 15 agosto. Non si esclude che i roghi siano stati una conseguenza del maltempo, con la presenza di forte vento e di fulmini, oppure di una scarica ad arco.

Sul posto sono giunti i Pompieri del Centro di Soccorso Cantonale di Biasca con due gruppi di picchetto. I militi hanno provveduto a spegnere l'incendio e mettere la zona in sicurezza. Non si registrano feriti o intossicati.