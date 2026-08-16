BIASCA / RIVIERA
Due incendi in simultanea sotto la linea dell'alta tensione
Si sono verificati nel tardo pomeriggio di sabato, pompieri all'opera
FVR / M. Franjo
Fonte FVR
Due incendi in simultanea sotto la linea dell'alta tensione
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Due incendi in simultanea sotto la linea dell'alta tensione
Si sono verificati nel tardo pomeriggio di sabato, pompieri all'opera
Due incendi in simultanea sotto la linea dell'alta tensione
Si sono verificati nel tardo pomeriggio di sabato, pompieri all'opera
BIASCA / RIVIERA - Due incendi di vegetazione si sono verificati praticamente in simultanea sotto le linee elettriche ad alta tensione a Iragna e Biasca.
Gli episodi risalgono a poco prima delle 18 di sabato 15 agosto. Non si esclude che i roghi siano stati una conseguenza del maltempo, con la presenza di forte vento e di fulmini, oppure di una scarica ad arco.
Sul posto sono giunti i Pompieri del Centro di Soccorso Cantonale di Biasca con due gruppi di picchetto. I militi hanno provveduto a spegnere l'incendio e mettere la zona in sicurezza. Non si registrano feriti o intossicati.
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