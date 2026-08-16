Elicotteri in volo sul Monte Goi. «L'emergenza non è ancora finita»
Uomini ancora al lavoro, nelle prossime ore interverranno anche droni con termocamere per mappare i punti caldi non visibili
COMO - Nuova giornata di operazioni di contrasto e spegnimento delle fiamme sul Monte Goi, alla periferia sud di Como.
Intorno alle 7.45 gli elicotteri hanno ricominciato a fare la spola con la Piazza d'armi, dove è allestita la vasca per il rifornimento dell'acqua. Pompieri e uomini della Protezione civile sono risaliti sulle pendici della collina per contrastare i focolai che ancora si rifiutano di essere domati.
L'assessore alla Protezione Civile, Michele Cappelletti, ha fornito un aggiornamento tramite un post social. «I lanci dall’elicottero proseguono per mettere in sicurezza le zone dove il fuoco potrebbe tornare ad alimentarsi. È il DOS (Direttore delle Operazioni di Spegnimento), che coordina le operazioni di spegnimento e il lavoro delle squadre sul terreno, a indicare di volta in volta all’equipaggio i punti sui quali intervenire. Un lavoro che richiede un coordinamento costante tra cielo e terra, con le squadre impegnate a controllare e presidiare le aree più delicate».
Intorno alle 9.30 si è tenuta la riunione del COC – Centro Operativo Comunale per il briefing mattutino e per fare il punto sulla situazione, sugli interventi in corso e sulle attività da programmare nelle prossime ore.
Pur prendendo atto del miglioramento della situazione, l'attenzione resta massima. L'elicottero continua i lanci di precisione sui punti più critici, mentre volontari AIB e Vigili del Fuoco lavorano a terra per tracciare le linee di contenimento e spegnere braci residue. Nelle prossime ore interverranno anche droni con termocamere per mappare i punti caldi non visibili.
Resta vietato percorrere i sentieri del Monte Goi, ancora interessati da operazioni di soccorso. La fine dell'emergenza sarà dichiarata solo dal Direttore delle Operazioni di Spegnimento (DOS) a conclusione della bonifica.
Le autorità chiedono responsabilità: non avvicinarsi per curiosità, lasciare libere le vie d'accesso e seguire le indicazioni degli operatori. «L’emergenza non è ancora finita. Si continua a lavorare, senza abbassare la guardia», conclude Cappelletti.