Elicotteri in volo sul Monte Goi. «L'emergenza non è ancora finita»

L'assessore alla Protezione Civile, Michele Cappelletti, ha fornito un aggiornamento tramite un post social. «I lanci dall’elicottero proseguono per mettere in sicurezza le zone dove il fuoco potrebbe tornare ad alimentarsi. È il DOS (Direttore delle Operazioni di Spegnimento), che coordina le operazioni di spegnimento e il lavoro delle squadre sul terreno, a indicare di volta in volta all’equipaggio i punti sui quali intervenire. Un lavoro che richiede un coordinamento costante tra cielo e terra, con le squadre impegnate a controllare e presidiare le aree più delicate».

Intorno alle 9.30 si è tenuta la riunione del COC – Centro Operativo Comunale per il briefing mattutino e per fare il punto sulla situazione, sugli interventi in corso e sulle attività da programmare nelle prossime ore.