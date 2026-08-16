I luoghi strategici del traffico aereo diventano mete escursionistiche

Per ogni sito sono disponibili tre percorsi di diverso livello, scaricabili in formato GPX e raggiungibili con i mezzi pubblici. Sul posto, un codice QR svela curiosità sull'impianto e sulla sua funzione, che Skyguide preferisce non anticipare per lasciare spazio alla scoperta.

Parallelamente è attiva una foto-challenge: chi si fotografa presso uno dei siti e invia l'immagine entra in un'estrazione a premi, tra cui visite esclusive alle torri di controllo di Zurigo e Ginevra. L'iniziativa dura fino a fine ottobre, così da coprire sia l'estate sia i colori autunnali.