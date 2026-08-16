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I luoghi strategici del traffico aereo diventano mete escursionistiche

La Hiking Challenge di Skyguide riguarda anche una destinazione ticinese: il Monte Lema
I luoghi strategici del traffico aereo diventano mete escursionistiche
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Fonte Skyguide
elaborata da Redazione
I luoghi strategici del traffico aereo diventano mete escursionistiche
La Hiking Challenge di Skyguide riguarda anche una destinazione ticinese: il Monte Lema

LEMA - Skyguide lancia anche sul territorio ticinese la Hiking Challenge, un'iniziativa che trasforma quattro impianti tecnici del controllo del traffico aereo, situati in luoghi remoti tra montagne e crinali, in mete escursionistiche.

Gli itinerari toccano il Piz Corvatsch (GR), il VOR di Willisau (LU), la Lägern (ZH/AG) e il Monte Lema (TI), destinazioni scelte proprio perché normalmente "fuori dal radar" dell'opinione pubblica nonostante il loro ruolo cruciale per la sicurezza aerea.

Per ogni sito sono disponibili tre percorsi di diverso livello, scaricabili in formato GPX e raggiungibili con i mezzi pubblici. Sul posto, un codice QR svela curiosità sull'impianto e sulla sua funzione, che Skyguide preferisce non anticipare per lasciare spazio alla scoperta.

Parallelamente è attiva una foto-challenge: chi si fotografa presso uno dei siti e invia l'immagine entra in un'estrazione a premi, tra cui visite esclusive alle torri di controllo di Zurigo e Ginevra. L'iniziativa dura fino a fine ottobre, così da coprire sia l'estate sia i colori autunnali.

Gli itinerari:

    • Corvatsch (GR): da St. Moritz, Silvaplana o in funivia, con arrivo alla stazione intermedia di Murtèl.
    • VOR di Willisau (LU): da Willisau, Nebikon o Wolhusen, tra boschi e colline lucernesi.
    • Lägern (ZH/AG): da Dielsdorf, Baden o Zurigo, fino alla sfera bianca visibile da lontano.
    • Monte Lema (TI): dal Malcantone, tra boschi di castagni e faggi, con vista su laghi di Lugano e Maggiore.

Tutte le informazioni su itinerari, file GPX, sicurezza e foto-challenge sono disponibili sulla pagina Hiking Challenge di Skyguide.

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