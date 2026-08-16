Cerca e trova immobili
Segnalaci
CANTONE

L'estate 2026? Da record, ma un giorno la ricorderemo come più fresca della media

Sarà quasi senza ombra di dubbio la più calda dal 1864 a oggi, ma gli scenari climatici futuri potrebbero ridimensionarne drasticamente la percezione
L'estate 2026? Da record, ma un giorno la ricorderemo come più fresca della media
TIPRESS
Fonte MeteoSvizzera
elaborata da Redazione
L'estate 2026? Da record, ma un giorno la ricorderemo come più fresca della media
Sarà quasi senza ombra di dubbio la più calda dal 1864 a oggi, ma gli scenari climatici futuri potrebbero ridimensionarne drasticamente la percezione

LOCARNO - L'estate 2026 si avvia a diventare la più calda mai registrata in Svizzera dall'inizio delle misurazioni, nel 1864. A due settimane dalla fine della stagione meteorologica, il bilancio tracciato da MeteoSvizzera mostra una lunga sequenza di ondate di caldo, precipitazioni molto scarse e una siccità che ha ormai lasciato segni evidenti sul territorio.

L'antipasto? A maggio
Il caldo si era fatto sentire già nella seconda metà di maggio, con giornate asciutte e temperature medie giornaliere superiori di 5-10 °C alla media pluriennale. Le massime avevano superato i 30 °C, con punte di 32-33 °C in Ticino, Vallese e in alcune località nordalpine, come Basilea. Il 26 maggio, in occasione della partenza del Giro d'Italia a Bellinzona, erano stati misurati 31-32 °C in città e 33 °C a Biasca.

L'ondata di giugno
Dopo un inizio di giugno con temperature più vicine alle medie, dal 13 del mese è cominciato un nuovo rialzo. A sud delle Alpi l'ondata di caldo è iniziata il 18 giugno ed è proseguita fino al 30, risultando una delle più intense, lunghe e precoci mai registrate. La temperatura media mensile in Svizzera ha superato di 3,5 °C la media 1991-2020: giugno 2026 è stato così il terzo giugno più caldo dal 1864.

Dal cielo non è caduta la pioggia
Al caldo si è aggiunta la mancanza di pioggia. La penuria di precipitazioni, iniziata in primavera dopo un inverno particolarmente avaro di precipitazioni, è proseguita anche in giugno. Tra aprile e giugno 2026, la quantità complessiva di precipitazioni cadute in Svizzera è stata la più bassa misurata dal 1901 per questo periodo di tre mesi.

CANTONE
Canicola fino a domenica. Poi arrivano i temporali

I primati di luglio
Dopo una pausa di appena un giorno, il 1° luglio, a sud delle Alpi le condizioni canicolari sono tornate già il 2 luglio e sono durate fino a metà mese, coinvolgendo anche il resto del Paese. Sono stati registrati nuovi primati di temperatura, notti e giorni tropicali e allerte canicola di livello 3 e 4. Dopo un lieve calo termico fino al 25 luglio, il 28 ha preso il via la quarta ondata di caldo dell'estate.

A sud delle Alpi luglio è stato il secondo più caldo dall'inizio delle misurazioni nel 1864 e, per alcune stazioni, addirittura il più caldo in assoluto. A livello nazionale è stato superato soltanto da luglio 2015. Sul versante sudalpino, inoltre, il 26 luglio è stato l'unico giorno del mese con una temperatura media inferiore a quella del periodo di riferimento 1991-2020.

Allerta siccità di grado 4
Parallelamente è proseguita la scarsità di precipitazioni. Il 30 luglio la prima allerta siccità di grado 4, già attiva a nord delle Alpi, è stata estesa anche al versante sudalpino. Si tratta di un nuovo tipo di allerta introdotto quest'anno su richiesta della politica dopo gli anni siccitosi del 2022 e 2023. Gli effetti sul territorio sono diventati sempre più visibili: boschi ingialliti, prati secchi, fiumi e laghi ai minimi storici e limitazioni all'uso dell'acqua potabile in numerosi comuni.

CANTONE / SVIZZERA
Siccità, il Ticino ora non se la passa così male

Agosto non ha fatto eccezione
Anche agosto ha mantenuto condizioni di caldo intenso. A sud delle Alpi, secondo il quadro pubblicato da MeteoSvizzera il 15 agosto, l'ondata iniziata alla fine di luglio era ancora in corso. Temperature massime superiori ai 35 °C sono diventate frequenti e alcune stazioni sudalpine hanno registrato più volte valori compresi tra 38 e 39 °C. I brevi temporali sviluppatisi soprattutto sulle Alpi, pur intensi, non sono stati sufficienti a migliorare la situazione delle risorse idriche.

L'anno più asciutto degli ultimi 20 anni
I dati CombiPrecip, basati sulle osservazioni radar e sulle misure pluviometriche, mostrano che fino al 13 agosto la precipitazione cumulativa media in Svizzera era di circa 500 millimetri. Considerando il periodo fino a metà agosto, il 2026 risulta così, insieme al 2022, l'anno più asciutto dal 2005.

Un cambiamento è all'orizzonte
Per l'ultima parte dell'estate, MeteoSvizzera prevede però un graduale cambiamento delle condizioni meteorologiche. Dopo un inizio di settimana ancora canicolare, dal 20 agosto la situazione non dovrebbe più essere dominata dall'alta pressione e dall'afflusso sulle Alpi di masse d'aria calda di origine subtropicale. Sono invece attese correnti occidentali meno calde e a tratti umide, accompagnate da un generale calo delle temperature. La fine dell'allerta canicola resta prevista per mercoledì 19 agosto.

Siccità? Dipende dall'autunno
Rimane incerta la quantità di precipitazioni che cadrà entro il 31 agosto, quando terminerà l'estate meteorologica, anche se sono previste alcune piogge. Non saranno tuttavia sufficienti a porre fine alla siccità in così poco tempo: l'evoluzione della situazione dipenderà anche dalle condizioni meteorologiche dell'autunno 2026.

Manca solo l'ufficialità
Per stabilire definitivamente se quella del 2026 sarà l'estate più calda mai misurata bisognerà attendere la fine del mese. Secondo MeteoSvizzera, tuttavia, è già molto probabile che venga stabilito un nuovo primato. L'estate 2003, finora la più calda, aveva registrato un'anomalia di +3,0 °C rispetto alla media 1991-2020, mentre quella del 2022 si era fermata a +2,3 °C. Per il 2026 la previsione indica un'anomalia media di circa +3,2 °C, con un intervallo compreso tra +2,7 e +3,9 °C legato all'incertezza sulle temperature delle ultime due settimane. Anche se queste risultassero più fresche del previsto, il 2026 sarebbe comunque la seconda estate più calda mai registrata.

Il futuro è rovente
Il quadro viene inserito da MeteoSvizzera nella prospettiva delineata dai nuovi scenari climatici Clima CH2025, sviluppati insieme a diversi atenei svizzeri. Con i provvedimenti attualmente previsti per ridurre le emissioni di gas a effetto serra di origine antropica, gli scenari stimano che verso la fine del secolo la temperatura media globale sarà di circa 3 °C superiore a quella del periodo preindustriale. In queste condizioni, le estati in Svizzera sarebbero mediamente circa 3,5 °C più calde rispetto al periodo 1991-2020, con un intervallo di incertezza compreso tra 2,2 e circa 5 °C.

Rimpiangere l'estate 2026
Secondo MeteoSvizzera, questo significa che, quando i neonati di oggi saranno anziani, un'estate come quella del 2026 potrebbe risultare poco più fresca della media. Le estati estreme si collocherebbero quindi attorno a una nuova normalità climatica più calda, con anomalie termiche ancora più marcate.

Un'estate comunque siccitosa
Un ragionamento analogo riguarda le precipitazioni. La siccità attuale deriva anche dalle condizioni delle stagioni precedenti, ma, limitando l'analisi all'estate, la proiezione nazionale per la fine della stagione indica precipitazioni pari al 70% della media 1991-2020, con un intervallo di incertezza di circa il 50-90%. Gli scenari CH2025 prevedono che, in un mondo più caldo di 3 °C rispetto al periodo preindustriale, le precipitazioni estive saranno circa il 20% inferiori a quelle del 1991-2020. Anche nel clima previsto per il futuro, dunque, l'estate 2026 sarebbe probabilmente risultata siccitosa.

Entra nel canale WhatsApp di Ticinonline.
Iscriviti alla newsletter giornaliera di Tio per ricevere le notizie più importanti direttamente nella tua casella di posta.
Naviga su tio.ch senza pubblicità Prova TioABO per 7 giorni.
allerta canicolacambiamento climaticoestate 2026meteosvizzeraondata di caldosiccità
COMMENTI
NOTIZIE PIÙ LETTE
Ritrovato senza vita Rufus, il cane scomparso da oltre 10 giorni
LIVE
LUGANO
1 gior

Ritrovato senza vita Rufus, il cane scomparso da oltre 10 giorni

«Ho rischiato la vita per salvare quel bambino. Ora non posso lavorare»
LIVE
CONFINE
2 gior
82

«Ho rischiato la vita per salvare quel bambino. Ora non posso lavorare»

È morto Fabio Gaggini
LIVE
CANTONE
2 gior

È morto Fabio Gaggini

«Fumo dalla griglia e canicola: siamo al burnout». Ma la svolta è vicina
LIVE
GIUBIASCO
1 gior
21
86

«Fumo dalla griglia e canicola: siamo al burnout». Ma la svolta è vicina

La canicola non vuole andarsene. Ma arrivano anche i temporali
LIVE
CANTONE / SVIZZERA
1 gior
23
133

La canicola non vuole andarsene. Ma arrivano anche i temporali

Bambino rischia di annegare al Lido di Locarno, provvidenziali i primi soccorsi
LIVE
LOCARNO
1 gior
21
68

Bambino rischia di annegare al Lido di Locarno, provvidenziali i primi soccorsi

Cade e batte la testa, ora la sua vita è in pericolo
LIVE
LUGANESE
1 gior

Cade e batte la testa, ora la sua vita è in pericolo

Como, il fuoco è arrivato alle case
LIVE
CONFINE
2 gior
7
54

Como, il fuoco è arrivato alle case

Sirica vende la sua Z900
LIVE
CANTONE
1 gior
99
286

Sirica vende la sua Z900

Tragedia in Engadina: carrozza di turisti si schianta contro un albero
LIVE
GRIGIONI
13 ore

Tragedia in Engadina: carrozza di turisti si schianta contro un albero

Morte brutale per un cane dopo un bagno nel lago: si sospettano i cianobatteri
LIVE
VAUD
2 gior
4

Morte brutale per un cane dopo un bagno nel lago: si sospettano i cianobatteri

Tende, amache e musica fino alle quattro del mattino
LIVE
LOCARNO
2 gior
72
167

Tende, amache e musica fino alle quattro del mattino

In vacanza sull'isola greca: 17enne folgorato sotto la doccia
LIVE
GRECIA
2 gior

In vacanza sull'isola greca: 17enne folgorato sotto la doccia

Dov’è finito Rufus? Undici giorni di ricerche e un racconto che non convince
LIVE
MASSAGNO
2 gior

Dov’è finito Rufus? Undici giorni di ricerche e un racconto che non convince

«Non sei sbagliata, vai bene così come sei»
LIVE
LOCARNO
1 gior
9
46

«Non sei sbagliata, vai bene così come sei»

«Come una guerra»
LIVE
CONFINE
1 gior
17
31

«Come una guerra»

Accoltellamento nella notte a Molino Nuovo, un ferito
LIVE
LUGANO
22 ore
38
95

Accoltellamento nella notte a Molino Nuovo, un ferito

Deragliamento al Gottardo, il capomovimento non poteva fare nulla
LIVE
CANTONE / SVIZZERA
2 gior
7
19

Deragliamento al Gottardo, il capomovimento non poteva fare nulla

Dolore profondo: Vicky manda un bacio a Fabio Gaggini
LIVE
LUGANO
2 gior
4
53

Dolore profondo: Vicky manda un bacio a Fabio Gaggini

Decine in ospedale per dolori agli occhi dopo l'eclissi solare
LIVE
SVIZZERA/GERMANIA
2 gior
15
104

Decine in ospedale per dolori agli occhi dopo l'eclissi solare

Zanzare a caccia: ecco come scelgono le loro vittime
LIVE
CANTONE
2 gior
26
21

Zanzare a caccia: ecco come scelgono le loro vittime

Incidente tremendo, muore in corsa il 19enne Tarling
LIVE
CICLISMO
1 gior
3

Incidente tremendo, muore in corsa il 19enne Tarling

Ponte Brolla, giovane ferito dopo un tuffo
LIVE
LOCARNO
2 gior
13
52

Ponte Brolla, giovane ferito dopo un tuffo

Milionario e campione del mondo, ma vola con Ryanair
LIVE
MADRID
1 gior
8
76

Milionario e campione del mondo, ma vola con Ryanair

«Qualcuno ha visto l'auto che mi ha tagliato la strada?»
LIVE
SANT'ANTONINO
1 gior
49
49

«Qualcuno ha visto l'auto che mi ha tagliato la strada?»

In fiamme i boschi sopra Como: due palazzine evacuate
LIVE
CONFINE
2 gior
6
15

In fiamme i boschi sopra Como: due palazzine evacuate

Il Lugano piange e ricorda Gaggini
LIVE
LUGANO
2 gior
18

Il Lugano piange e ricorda Gaggini

Noè accarezza l’oro: Ponti è di bronzo nei 100 metri delfino
LIVE
PARIGI 2026
2 gior
5
88

Noè accarezza l’oro: Ponti è di bronzo nei 100 metri delfino

Il Monte Goi continua a bruciare: arrivano i Canadair
LIVE
CONFINE
2 gior

Il Monte Goi continua a bruciare: arrivano i Canadair

Due gravi incidenti nel giro di un'ora sull'A2: un morto e otto feriti
LIVE
URI
2 gior

Due gravi incidenti nel giro di un'ora sull'A2: un morto e otto feriti

Sviene, viene operata al cervello ma non ce la fa: addio alla 18enne stellina
LIVE
GOLF
1 gior

Sviene, viene operata al cervello ma non ce la fa: addio alla 18enne stellina

Fattoria degli orrori, parte la denuncia contro il veterinario cantonale
LIVE
SOLETTA
1 gior
7
75

Fattoria degli orrori, parte la denuncia contro il veterinario cantonale

Trump ci ricasca...dal sonno. E il video diventa virale
LIVE
STATI UNITI
2 gior
11
69

Trump ci ricasca...dal sonno. E il video diventa virale

Resti umani riemergono dal ghiacciaio
LIVE
VALLESE
2 gior

Resti umani riemergono dal ghiacciaio

Una gigantesca palla di capelli umani alta tre metri rotola per New York
LIVE
NEW YORK
2 gior
8
40

Una gigantesca palla di capelli umani alta tre metri rotola per New York

Togliere al Ceresio per dare al Verbano: «Non mettiamo in crisi nessuno»
LIVE
LUGANO
3 gior
64
91

Togliere al Ceresio per dare al Verbano: «Non mettiamo in crisi nessuno»

Como, non è finita
LIVE
CONFINE
1 gior
28

Como, non è finita

Nuovi dubbi sulla salute di The Donald. «Ha una brutta cera»
LIVE
STATI UNITI
2 gior
21
75

Nuovi dubbi sulla salute di The Donald. «Ha una brutta cera»

«Da quanto tempo ha 17 anni?»
LIVE
SUPERCOPPA UEFA
1 gior
7
24

«Da quanto tempo ha 17 anni?»

Il visitatore delle auto colpisce ancora: nuovo episodio notturno a Vacallo
LIVE
VACALLO
1 gior
35
59

Il visitatore delle auto colpisce ancora: nuovo episodio notturno a Vacallo

Dopo il boom, l’oro inciampa: cosa aspettarsi ora?
LIVE
SVIZZERA
2 gior
5

Dopo il boom, l’oro inciampa: cosa aspettarsi ora?

Cade in una scarpata mentre taglia arbusti: ferito un operaio
LIVE
ALTO MALCANTONE
2 gior
5
10

Cade in una scarpata mentre taglia arbusti: ferito un operaio

Yacht di lusso da otto milioni affonda al largo della Sardegna
LIVE
ITALIA
2 gior
6

Yacht di lusso da otto milioni affonda al largo della Sardegna

L'aereo non arriva, Lugano bloccato alle isole Faroe
LIVE
FCL
2 gior
13
39

L'aereo non arriva, Lugano bloccato alle isole Faroe

I radar non vanno in vacanza
LIVE
CANTONE
1 gior
1
29

I radar non vanno in vacanza

ULTIME NOTIZIE TICINO
I luoghi strategici del traffico aereo diventano mete escursionistiche
LIVE
CANTONE / SVIZZERA
17 min

I luoghi strategici del traffico aereo diventano mete escursionistiche

Ognuno ha i suoi gusti… ma loro piacciono a tutti i ticinesi
LIVE
CANTONE
2 ore
3

Ognuno ha i suoi gusti… ma loro piacciono a tutti i ticinesi

Il pubblico ha scelto "Frank & Louis"
LIVE
LOCARNO
2 ore
7

Il pubblico ha scelto "Frank & Louis"

Bimbo rischia di annegare: «A portarlo in superficie è stata una 14enne»
LIVE
LOCARNO
16 ore
50
174

Bimbo rischia di annegare: «A portarlo in superficie è stata una 14enne»

Fumo a Iragna, intervengono i pompieri
LIVE
RIVIERA
16 ore
1
10

Fumo a Iragna, intervengono i pompieri

Como, gli sfollati possono tornare a casa
LIVE
CONFINE
18 ore
10

Como, gli sfollati possono tornare a casa

Un Pardo a Monica Bellucci e uno che parla ticinese
LIVE
LOCARNO
19 ore
3
31

Un Pardo a Monica Bellucci e uno che parla ticinese

Sul monte devastato dalle fiamme, per un selfie
LIVE
CONFINE
19 ore
25
109

Sul monte devastato dalle fiamme, per un selfie

Fuoriuscita di vapori da una piscina privata
LIVE
MASSAGNO
20 ore
17

Fuoriuscita di vapori da una piscina privata

«No alla partita della vergogna»
LIVE
LUGANO
21 ore
178
341

«No alla partita della vergogna»