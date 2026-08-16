L'estate 2026? Da record, ma un giorno la ricorderemo come più fresca della media

L'ondata di giugno

Dopo un inizio di giugno con temperature più vicine alle medie, dal 13 del mese è cominciato un nuovo rialzo. A sud delle Alpi l'ondata di caldo è iniziata il 18 giugno ed è proseguita fino al 30, risultando una delle più intense, lunghe e precoci mai registrate. La temperatura media mensile in Svizzera ha superato di 3,5 °C la media 1991-2020: giugno 2026 è stato così il terzo giugno più caldo dal 1864.

Dal cielo non è caduta la pioggia

Al caldo si è aggiunta la mancanza di pioggia. La penuria di precipitazioni, iniziata in primavera dopo un inverno particolarmente avaro di precipitazioni, è proseguita anche in giugno. Tra aprile e giugno 2026, la quantità complessiva di precipitazioni cadute in Svizzera è stata la più bassa misurata dal 1901 per questo periodo di tre mesi.