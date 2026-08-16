Perde il controllo sull'A2 e il rimorchio si rovescia
Incidente poco prima delle 8 sul viadotto della Biaschina, in direzione nord
Incidente poco prima delle 8 sul viadotto della Biaschina, in direzione nord
GIORNICO - Un incidente si è verificato domenica mattina poco prima delle 8 sull'autostrada A2 in direzione, all'altezza del viadotto della Biaschina in territorio di Giornico.
Il conducente di un veicolo con targhe tedesche, con agganciato un rimorchio, una volta giunto sul viadotto ha perso il controllo per cause che spetterà all'inchiesta di polizia stabilire. Il carrello si è rovesciato tra la corsia di sorpasso e quella centrale, terminando la sua corsa sul tetto.
Sul posto sono giunte due pattuglie della Polizia cantonale per gli accertamenti del caso e la gestione del traffico, che è stato ridotto su una sola delle tre corsie.
Il soccorso stradale, intervenuto con il mezzo dotato di gru, ha provveduto al recupero del rimorchio. Non si registrano feriti ma solo disagi alla circolazione.