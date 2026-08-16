TikToker nei guai: MickelTV condannato per le sue bravate social

Secondo «La Liberté», il Ministero pubblico friburghese gli ha inflitto dieci giorni-multa da 30 franchi con la condizionale e una multa effettiva di 700 franchi. Aggiungendo le spese processuali, il conto complessivo raggiunge i 1250 franchi. L’influencer, che recentemente aveva definito le proprie multe «spese professionali», non ha contestato l’ordinanza penale.