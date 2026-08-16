TikToker nei guai: MickelTV condannato per le sue bravate social
Le sue iniziative su TikTok e gli episodi controversi hanno portato a una sanzione complessiva di 1250 franchi.
Le sue iniziative su TikTok e gli episodi controversi hanno portato a una sanzione complessiva di 1250 franchi.
FRIBURGO - Nuova condanna per Mickaël Morandi, conosciuto sui social come MickelTV. Lo streamer friburghese di 23 anni, recentemente fermato dopo aver disturbato il traffico ferroviario tra Losanna e Vevey, è stato riconosciuto colpevole di diverse infrazioni legate a tre episodi distinti.
Secondo «La Liberté», il Ministero pubblico friburghese gli ha inflitto dieci giorni-multa da 30 franchi con la condizionale e una multa effettiva di 700 franchi. Aggiungendo le spese processuali, il conto complessivo raggiunge i 1250 franchi. L’influencer, che recentemente aveva definito le proprie multe «spese professionali», non ha contestato l’ordinanza penale.
Morandi è noto sui social per le sue dirette provocatorie. Nell’ottobre 2025 si era fatto volontariamente chiudere, insieme a un complice, in un ristorante friburghese con l’obiettivo di filmare la scena su TikTok.
A gennaio si era invece seduto su una sedia al centro di una rotonda, utilizzando una potente lampada LED che disturbava gli automobilisti. In seguito aveva rifiutato di obbedire alla polizia.
Un terzo episodio risale a febbraio, quando aveva utilizzato ordigni pirotecnici nelle grotte delle Roches grises, a Lugnorre, provocando importanti disturbi alla fauna selvatica. I tre episodi gli sono valsi, tra l’altro, condanne per violazione di domicilio e infrazioni alle regole della circolazione.