Serie di incendi a Romont: fermati tre minorenni

GRANGES-PACCOT - Un nuovo rogo è divampato venerdì sera a Romont (FR). Intorno alle 21.30 il Centro di ingaggio e di allarme (CEA) della Polizia cantonale ha ricevuto una segnalazione per un incendio scoppiato a bordo strada, in rue du Château, non lontano dal cimitero. Sul posto sono accorsi i pompieri del Battaglione Sud e diverse pattuglie di polizia. Quando i soccorritori sono giunti sul posto, le fiamme erano già state in parte domate da un autista dei Trasporti pubblici friburghesi (TPF). I pompieri hanno poi completato lo spegnimento.