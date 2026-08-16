Serie di incendi a Romont: fermati tre minorenni
I giovani - due 15enni e un 16enne - hanno ammesso il coinvolgimento nei roghi avvenuti dal 21 giugno a ieri
GRANGES-PACCOT - Un nuovo rogo è divampato venerdì sera a Romont (FR). Intorno alle 21.30 il Centro di ingaggio e di allarme (CEA) della Polizia cantonale ha ricevuto una segnalazione per un incendio scoppiato a bordo strada, in rue du Château, non lontano dal cimitero. Sul posto sono accorsi i pompieri del Battaglione Sud e diverse pattuglie di polizia. Quando i soccorritori sono giunti sul posto, le fiamme erano già state in parte domate da un autista dei Trasporti pubblici friburghesi (TPF). I pompieri hanno poi completato lo spegnimento.
I primi rilievi hanno permesso di accertare che a bruciare erano stati dei rifiuti abbandonati a terra, con il fuoco che si era esteso a una scarpata e a una ceppaia. Non ci sono stati feriti.
Le indagini avviate quella stessa sera dalla Polizia cantonale hanno portato rapidamente all'identificazione di tre sospetti minorenni: un cittadino ucraino di 16 anni residente nella regione e due cittadine svizzere di 15 anni, domiciliate rispettivamente nella zona e nel canton Vaud.
Il giorno dopo, sabato 15 agosto, dopo ulteriori accertamenti, gli inquirenti della Polizia giudiziaria hanno fermato i tre presunti responsabili, ponendoli in stato di arresto provvisorio. Tutti e tre hanno confessato, con diversi gradi di coinvolgimento, la propria responsabilità nella scia di incendi che da giugno hanno colpito Romont.
Il primo episodio risale al 21 giugno, con un principio d'incendio alla scuola elementare. Tre giorni dopo le autorità hanno trovato tracce di un tentativo di incendio ai bagni pubblici della Tour Boyer. Il 28 giugno c'è stato un effettivo incendio nei bagni pubblici della Tour Boyer. Due giorni più tardi è stata la palestra degli Avoines a essere interessata dalle fiamme. Infine il rogo a bordo strada di venerdì 14 agosto.
Le indagini proseguono per ricostruire con precisione la dinamica di ciascun episodio e il grado di responsabilità di ogni indagato. I tre minorenni saranno denunciati al Tribunale penale dei minorenni, l'organo competente a proseguire il procedimento.