Gravemente ferito, ma non si sa ancora perché

Secondo quanto riferito dalla polizia municipale l'uomo, cittadino svizzero, è stato rinvenuto poco dopo le 2 del mattino, disteso sotto la scalinata all’incrocio tra Kloster-Fahr-Weg e Drahtschmidlisteg, direttamente sulla Limmat, nei pressi del centro culturale giovanile Dynamo. L’uomo è stato soccorso dai sanitari di Schutz & Rettung Zürich e trasportato in ospedale con gravi ferite.