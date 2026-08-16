Gravemente ferito, ma non si sa ancora perché
La polizia chiede la collaborazione dei testimoni per chiarire cos'è accaduto a un 36enne nelle prime ore di domenica
ZURIGO - Sono ancora tutte da chiarire le circostanze che hanno portato al ferimento di un 36enne, trovato riverso a terra nelle prime ore di domenica nel Kreis 6 di Zurigo.
Secondo quanto riferito dalla polizia municipale l'uomo, cittadino svizzero, è stato rinvenuto poco dopo le 2 del mattino, disteso sotto la scalinata all’incrocio tra Kloster-Fahr-Weg e Drahtschmidlisteg, direttamente sulla Limmat, nei pressi del centro culturale giovanile Dynamo. L’uomo è stato soccorso dai sanitari di Schutz & Rettung Zürich e trasportato in ospedale con gravi ferite.
Al momento non è esclusa l’ipotesi di un reato. Le indagini sono affidate alla sezione criminale della polizia cittadina di Zurigo.
La polizia lancia un appello a eventuali testimoni: chiunque abbia notato qualcosa di sospetto domenica 16 agosto, tra l’1 e le 2, nella zona dell’incrocio Kloster-Fahr-Weg/Drahtschmidlisteg, è invitato a contattare la polizia cittadina di Zurigo al numero 0 444 117 117.