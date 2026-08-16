Turgovia
Muore a 18 anni dopo lo schianto in moto
La giovane è deceduta in ospedale dopo il ricovero d'urgenza in elicottero, mentre la dinamica dell'incidente è ancora sotto indagine
PolCa Turgovia
Fonte PolCa Turgovia
Muore a 18 anni dopo lo schianto in moto
La giovane è deceduta in ospedale dopo il ricovero d'urgenza in elicottero, mentre la dinamica dell'incidente è ancora sotto indagine
AMLIKON-BISSEGG - È morta domenica in ospedale la motociclista di 18 anni rimasta gravemente ferita nell'incidente stradale avvenuto sabato ad Amlikon-Bissegg.
L'incidente si è verificato poco dopo le 7 del mattino in Wilerstrasse, dove la moto guidata dalla giovane si è scontrata con un furgone per le consegne. Nell'impatto la diciottenne, cittadina svizzera, ha riportato ferite gravissime.
Dopo i primi soccorsi prestati dai paramedici, la giovane è stata trasportata in elicottero dalla Rega all'ospedale. Nonostante le cure, è deceduta domenica.
La dinamica e le circostanze esatte dell'incidente sono al vaglio della polizia cantonale della Turgovia e della procura di Kreuzlingen.
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