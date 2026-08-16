Vento e temporali violenti, allerta livello 4 su Locarnese e Luganese

I pericoli

Tra le possibili conseguenze delle allerte diramate vengono segnalati la rottura di rami e lo sradicamento di singoli alberi, oltre a danni provocati dalla grandine. Sui pendii ripidi sono inoltre possibili frane, mentre nei torrenti possono verificarsi improvvise onde di piena e allagamenti. Tra i pericoli figurano anche i fulmini.

Raccomandazioni

In presenza di fulmini, a chi si trova all'aperto viene raccomandato di assumere una posizione accovacciata con i piedi uniti, riducendo al minimo il contatto con il terreno ed evitando di sdraiarsi. È inoltre consigliato tenersi lontani dai corsi d'acqua, dai luoghi esposti come cime e creste, da alberi, pali e torri, così come dalle superfici aperte, tra cui radure e campi da calcio.