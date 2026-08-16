S'infortuna facendo canyoning, interviene la Rega

Stando a nostre informazioni, uno sportivo che era intento a praticare canyoning lungo il corso d'acqua è rimasto vittima di un lieve infortunio, che gli ha comunque impedito di scendere a valle in autonomia.

Sul posto sono intervenuti gli uomini del Soccorso alpino e, come detto, i soccorritori della Rega, che hanno provveduto al recupero dello sportivo e al suo trasporto all'ospedale San Giovanni di Bellinzona. Presente anche una pattuglia della Polizia cantonale.