IRAGNA
S'infortuna facendo canyoning, interviene la Rega
Intervento domenica nella zona del riale d'Iragna, lo sportivo è stato trasportato al San Giovanni di Bellinzona
S'infortuna facendo canyoning, interviene la Rega
FVR / M. Franjo
S'infortuna facendo canyoning, interviene la Rega
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S'infortuna facendo canyoning, interviene la Rega
Intervento domenica nella zona del riale d'Iragna, lo sportivo è stato trasportato al San Giovanni di Bellinzona
S'infortuna facendo canyoning, interviene la Rega
Intervento domenica nella zona del riale d'Iragna, lo sportivo è stato trasportato al San Giovanni di Bellinzona
IRAGNA - Elicottero della Rega in azione nella tarda mattinata di domenica nella zona del riale d'Iragna, nel territorio comunale di Riviera.
Stando a nostre informazioni, uno sportivo che era intento a praticare canyoning lungo il corso d'acqua è rimasto vittima di un lieve infortunio, che gli ha comunque impedito di scendere a valle in autonomia.
Sul posto sono intervenuti gli uomini del Soccorso alpino e, come detto, i soccorritori della Rega, che hanno provveduto al recupero dello sportivo e al suo trasporto all'ospedale San Giovanni di Bellinzona. Presente anche una pattuglia della Polizia cantonale.
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